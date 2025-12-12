DE
Transfert de Moutier
Un accord transitoire entre Berne et le Jura pour les appels d'urgence

Les gouvernements bernois et jurassien ont trouvé une solution transitoire pour le sauvetage après le transfert de Moutier. Le 144 reste le numéro d'urgence principal, avec la centrale de Bienne gérant les appels de Moutier pendant deux ans.
Publié: il y a 48 minutes
Berne et le Jura sécurisent le dispositif d’urgence après le transfert de Moutier. (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les gouvernements bernois et jurassien ont trouvé une solution dans le domaine du sauvetage après le transfert de Moutier. La situation actuelle est maintenue pour une période transitoire de deux ans. Ce compromis garantit une prise en charge sans interruption au 1er janvier 2026.

Le 144 reste le numéro à composer prioritairement pour toute situation médicale urgente ou pour appeler une ambulance et cela indépendamment du canton dans lequel l’appel est émis, ont annoncé vendredi les deux gouvernements.

Continuité à un coût raisonnable

Les appels d'urgence passés au 144 sur le territoire de Moutier dès son transfert dans le canton du Jura continueront d'être dirigés vers la centrale d’appels sanitaires d’urgence 144 de Bienne. Cette centrale reste ainsi compétente pour engager les ambulances du Réseau de l’Arc sur la commune de Moutier.

En contrepartie, le canton du Jura conclura un contrat de prestations avec les ambulances du Réseau de l’Arc pour assurer les interventions sur la commune de Moutier pour une période de deux ans. Le service mobile d’urgence et de réanimation jurassien (SMUR) interviendra pour sa part en appui d’un service de sauvetage.

Cet accord permet de garantir une continuité à un coût raisonnable et de s’appuyer sur les compétences reconnues des parties, ont souligné le Conseil-exécutif bernois et le Gouvernement jurassien. Il règle aussi des éléments administratifs comme les autorités de surveillance des différents acteurs, leur collaboration et leur coordination ainsi que le financement des prestations.

