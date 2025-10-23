DE
FR

Police et asile
Transfert de Moutier: le Jura et Berne signent deux nouveaux accords

Les cantons du Jura et de Berne ont signé deux nouveaux accords concernant le transfert de Moutier. Ces accords, adoptés mardi et mercredi, portent sur la police et l'asile, établissant des règles pour la gestion des urgences et l'hébergement des demandeurs d'asile.
Publié: il y a 7 minutes
Partager
Écouter
Deux nouveaux accords ont été signés entre Berne et le Jura dans le cadre du transfert de Moutier.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons du Jura et de Berne ont adopté mardi et mercredi deux nouveaux accords d’exécution dans le cadre du transfert de la commune de Moutier. Les mesures concernent les domaines de la police et de l'asile.

A lire aussi
Bataille à Moutier autour de sa Bible millénaire... en main anglaise
Les 5 infos suisses du jour
Bataille à Moutier autour de son trésor millénaire... détenu à Londres
Dans le Jura, les trois ministres sortants arrivent en tête du premier tour
«Un magnifique résultat»
Dans le Jura, les trois ministres sortants arrivent en tête du premier tour

Des règles au sujet de la déviation des appels d’urgence, du traitement des urgences policières sur l’autoroute A16 entre Choindez (JU) et Court (BE), de l’exploitation d’une antenne Polycom utilisée par la police bernoise et de l’émission par la police cantonale bernoise d’ordonnances d’éloignement en cas de violence domestique ont été mises en place, ont indiqué jeudi les deux cantons dans deux communiqués séparés.

Cette mesure entrera en vigueur le 15 novembre. Le second accord traite de l’accueil et l’hébergement des personnes relevant du domaine de l’asile. Il prévoit que toutes les personnes vivant dans un hébergement privé à Moutier au 31 décembre seront en principe sous la responsabilité du canton du Jura. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus