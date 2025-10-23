Au menu de ce jeudi 23 octobre: Moutier défie le British Museum, la limite de skieurs sur les pistes, les panneaux solaires de Nufenen, le changement de calendrier d'Albert Rösti, les débats sur l'antisémitisme au sein de l'extrême gauche.

La Bible de Moutier-Grandval est vieille de 1200 ans. Elle est actuellement aux mains du British Museum. Photo: DR

Des vents tempétueux sont attendus ce jeudi au passage de la tempête «Benjamin». Quelques règles sont recommandées afin d'assurer votre sécurité. Du côté des news suisses, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon ce jeudi 23 octobre. On y va!

1 Le combat autour de la Bible de Moutier-Grandval

Le président du Conseil de ville de Moutier, Benoit Marchand, réclame la restitution de la Bible de Moutier-Grandval, manuscrit vieux de 1200 ans actuellement conservé au British Museum, écrit le «Quotidien Jurassien». Par un postulat qui sera soumis lundi au vote du Conseil de ville, il demande au Conseil municipal d’engager des démarches pour récupérer ce qu’il considère comme un bien spolié, légitime à revenir au peuple prévôtois. Le Conseil municipal, appuyé par le Musée jurassien d’art et d’histoire, s’y oppose, rappelant que la vente de 1822 fut légale et que le chapitre religieux propriétaire de l'œuvre à l'époque a été dissous en 1802. Benoit Marchand conteste, invoquant la continuité culturelle et l’exemple des frises du Parthénon, actuellement en mains anglaises et que les autorités grecques tentent de récupérer.

2 Pas de limite de skieurs prévue en Suisse

Il n’est actuellement pas prévu d’instaurer de limite au nombre de skieurs sur les pistes helvétiques. En Suisse, il n’existe pas de besoin en ce sens, a indiqué l’Association suisse des remontées mécaniques à CH Media. Parmi la vingtaine de stations de ski et d’exploitants de remontées mécaniques interrogées, les réponses allaient dans le même sens. Beaucoup ont souligné que les conditions d’espace étaient idéales. Les prix dynamiques auraient un effet similaire, a expliqué aux journaux du groupe alémanique le professeur de tourisme Urs Wagenseil. La station italienne de Madonna di Campiglio sera cette année la première en Europe à introduire une limite de fréquentation.

3 Feu vert pour un projet XXL au col du Nufenen

La commission cantonale des constructions du Valais a accordé le permis de construire pour le projet d’installation solaire alpine prévue au col du Nufenen rapporte le «Walliser Bote». Aucune opposition n’a été déposée durant la période de mise à l’enquête publique. Cependant, il reste à voir si ce grand projet sera effectivement réalisé, écrit le journal. Le projet, approuvé par le peuple, prévoit l’installation de 20'000 panneaux solaires, capables de couvrir chaque année les besoins d’environ 3500 ménages. La prochaine étape cruciale concerne le raccordement au réseau: la demande correspondante est actuellement examinée par l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Par ailleurs, les fonds fédéraux destinés au projet sont soumis à de nombreuses conditions.

4 Genève, nouvelle capitale de l'IA?

Le calendrier du sommet sur l’intelligence artificielle (IA) annoncé par le conseiller fédéral Albert Rösti semble avoir été modifié. Au début de l’année, d'Albert Rösti avait déclaré devant les médias que la rencontre pourrait avoir lieu dès 2026 à Genève. Mais, selon Blick, le Conseil fédéral envisage désormais de plutôt organiser un sommet international sur l’IA en 2027. Toutefois, rien n’est encore définitivement arrêté. «D’une part, il existe une concurrence avec d’autres pays, d’autre part, le financement n’est pas encore assuré», a expliqué le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) lors d’un forum.

5 L’extrême gauche secouée par un débat sur l’antisémitisme

Des appels à une réflexion interne sur l’antisémitisme résonnent au sein de l'extrême gauche, selon la «Neue Zürcher Zeitung». La direction prise par la manifestation pro-palestinienne non autorisée de Berne, ainsi que les débordements qui s’y sont produits, ont suscité des irritations, écrit le quotidien en se référant à des publications sur la plateforme d’extrême gauche Barrikade. Le débat sur cette plateforme montre qu’il y a des tensions internes au sein de la mouvance d’extrême gauche. Comme les textes publiés sont rédigés de manière anonyme, il est difficile d’évaluer la portée de ces voix et l’ampleur de leur soutien.