Martial Courtet sur le podium
Dans le Jura, les trois ministres sortants arrivent en tête du premier tour

Les Jurassiens et les citoyens de Moutier élisaient dimanche leurs autorités pour cinq ans. Le ministre sortant Martial Courtet, dont le résultat était particulièrement scruté, s'est classé 3e du premier tour de l'élection du Gouvernement.
Martial Courtet sauvera-t-il son siège?
Leo Vonlanthen et ATS Agence télégraphique suisse

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général. Les trois ministres sortants terminent en tête: la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et le candidat indépendant Martial Courtet. Les socialistes Raphäel Ciocchi et Valentin Zuber se sont classés respectivement 4e et 5e.

Election indécise

La ministre socialiste Rosalie Beuret Siess et son collègue du Centre Stéphane Theurillat semblent avoir bénéficié de la prime aux sortants et de la force électorale de leur parti pour terminer parmi les premiers.

Tous les regards étaient naturellement braqués sur ministre Martial Courtet, également candidat à sa réélection, non plus sur la liste du Centre mais comme indépendant. A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit dénonçant la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports.

Vote contestataire

Les deux derniers ministres, le chrétien-social indépendant (PCSI) David Eray et la socialiste Nathalie Barthoulot, ont renoncé à un nouveau mandat. Seule certitude donc, il y aura au soir du 2e tour le 9 novembre un renouvellement partiel de l'exécutif jurassien.

