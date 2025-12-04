Les cantons de Berne et du Jura finalisent les préparatifs pour le changement d'appartenance cantonale de Moutier. Une dernière série d'accords sera examinée en décembre, visant à garantir la continuité des services publics.

Nouveaux accords liés au transfert de Moutier dans le Jura

ATS Agence télégraphique suisse

A l'approche de la date du transfert de Moutier, les gouvernements jurassien et bernois ont conclu une nouvelle série d'accords pour régler ce changement d'appartenance cantonale. Ces documents portent notamment sur l'agriculture, l'aide sociale ou le sauvetage.

Ces dispositions complètent les mesures déjà prises dans d'autres domaines. Une dernière série d’accords d’exécution sera soumise aux gouvernements les 9 et 10 décembre, indiquent jeudi les cantons de Berne et du Jura. Il s'agit d'assurer une continuité administrative avec le changement d’appartenance cantonale de Moutier.

Plusieurs domaines concernés

Ces accords portent par exemple sur les prestations de la centrale d’appels sanitaires urgents (CASU), du service mobile d’urgence et de la réanimation (SMUR) et du service d’ambulance desservant la Ville de Moutier ou sur la réglementation en matière de paiements directs et d’aides aux exploitations paysannes.

D'autres accords concernent la réglementation du financement des prestations de formation dans le domaine de la santé, la compétence en matière d’aide sociale, de contributions d’entretien et de bons de garde ou encore sur le registre foncier et le droit notarial.