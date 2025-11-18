DE
La police cherche des témoins
Une voiture heurte une piétonne à Moutier, qui succombe à ses blessures

Lundi en début de soirée, une piétonne octogénaire a été renversée par une voiture à Moutier. Elle a succombé à ses blessures. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lance un appel à témoins.
Publié: 14:26 heures
|
Dernière mise à jour: 14:50 heures
Écouter
Une piétonne est décédée à Moutier ce lundi, dans une collision avec une voiture. La police cherche des témoins.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un accident de la route mortel est survenu ce lundi 17 novembre à Moutier, dans le Jura bernois. Vers 17h45, la police cantonale bernoise a été informée des faits, survenus sur la rue de Soleure.

Une piétonne octogénaire est malheureusement décédée. Un appel à témoins est lancé pour éclaircir la situation.

«Selon les premiers éléments de l’enquête, une automobiliste circulait sur la rue de Soleure en provenance d’Eschert et en direction de Moutier», détaille le communiqué du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. A cet instant, une piétonne a entrepris de traverser la rue à hauteur du carrefour croisant l'avenue de la Gare.

Savoir d'où venait la piétonne décédée

C'est là que la voiture l'a heurtée «pour une raison encore à déterminer». Les autorités déplorent que «malgré les mesures de sauvetage immédiatement entreprises, la piétonne est décédée sur place des suites de ses graves blessures.» Agée de 81 ans, a défunte était domiciliée dans le canton de Berne.

La route a été complètement fermée à la circulation durant l’intervention et les pompiers locaux ont mis en place une déviation. En plus des policiers, ambulanciers et Care Team du canton de Berne ont été mobilisés. 

Menée par la police, une enquête est ouverte sous la direction du Ministère public. «Toute personne ayant été témoin de l’accident ou sachant d’où provenait la piétonne peu avant celui-ci est priée de s’annoncer au +41 32 324 85 31», convie le communiqué.

