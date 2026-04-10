Une mère et son fils ont dû être secourus jeudi après-midi sur une presqu’île temporaire du lac de la Gruyère, à Morlon (FR). Surpris par le fort courant au moment de regagner la rive, ils ont pu être ramenés sains et saufs.

Attention danger: ne traversez pas la Sarine à pied!

Attention danger: ne traversez pas la Sarine à pied!

Une mère et son fils secourus

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une mère et son fils ont vécu une mésaventure jeudi 9 avril en fin d’après-midi au lac de la Gruyère, à la hauteur de Morlon. Peu après 16h30, une tierce personne a alerté la police fribourgeoise après avoir aperçu deux individus en difficulté sur une presqu’île temporaire.

Selon les premiers éléments, les deux promeneurs s’étaient aventurés sur cette langue de terre rendue accessible par le bas niveau du lac. Mais au moment de regagner la rive, ils ont été bloqués par le fort courant, qui les a empêchés de revenir sur la berge.

Courant, enlisement...

Une patrouille de la Police cantonale ainsi que des spécialistes de la Police du lac ont été rapidement dépêchés sur place. A l’aide de cordages, ils sont parvenus à secourir les deux personnes, qui s’en sortent indemnes.

A la suite de cette intervention, la Police du lac rappelle que la traversée à pied de la Sarine, dans le lit du lac de la Gruyère, peut s’avérer particulièrement dangereuse. Elle met en garde contre les risques liés au courant, à l’enlisement dans la boue et à l’instabilité du terrain.