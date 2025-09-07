Une héritière millionnaire offre 400'000 francs aux Vert-e-s

Carmita Burkard Kroeber, arrière-petite-fille du fondateur du groupe Sika, a décidé de faire un don au parti écologiste. Si la somme offerte peut sembler énorme, elle n'est en réalité pas si éloignée de celles que reçoivent habituellement les partis bourgeois.

1/4 Selon la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone, ce don important n'est lié à aucune condition. Photo: Keystone

Fabian Eberhard

Carmita Burkard Kroeber, héritière de la famille fondatrice du groupe Sika Schweiz AG, est à la fois très riche et engagée en faveur des causes écologiques. Originaire de Neuchâtel, elle milite depuis plus de 20 ans au parti des Vert-e-s et a même candidaté à des élections régionales.

Pourtant, on ne sait presque rien de l'arrière-petite-fille du fondateur de l'entreprise, car elle préfère éviter les feux de la rampe. Mais son nom apparaît désormais dans le registre de transparence du Contrôle fédéral des finances (CDF). Il en ressort qu'elle a fait un don important de 400'000 francs aux Vert-e-s en 2024.

Sans condition aucune

Selon la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone, les 400'000 francs représentent près de 15% du budget annuel du parti. Elle précise en outre que Carmita Burkard Kroeber n'aurait eu aucune influence sur l'utilisation de cette somme. «Ce don important n'est lié à aucune condition», explique-t-elle. L'argent sera utilisé sur plusieurs années pour «développer le parti en tant qu'organisation». Carmita Burkard Kroeber elle-même n'a pas souhaité s'exprimer sur son don.

Les 400'000 francs représentent le plus grand don au parti de la part d'une personne individuelle en 2024. La somme peut sembler gigantesque mais d'autres partis – surtout bourgeois – profitent également de dons massifs. En règle générale, ces sommes proviennent surtout de grands groupes. L'année dernière par exemple, UBS a versé à elle seule 412'000 francs à l'Union démocratique du centre (UDC), 293'000 au Parti libéral-radical (PLR) et 286'000 au Centre.

«Notre budget est nettement inférieur à celui de tous les partis du Conseil fédéral, même après ce don», explique Lisa Mazzone. Pour les Vert-e-s, les 400'000 francs de l'héritière de Sika sont sans doute le deuxième don individuel le plus important de l'histoire du parti. En 2023, ce dernier avait reçu 1 million de francs d'un coup. Le créancier de l'époque? Carmita Burkard Kroeber.