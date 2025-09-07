Un comité favorable à la suppression de la valeur locative a, par «erreur», utilisé l’image du conseiller national centriste Benjamin Roduit pour promouvoir ce projet. Or, celui-ci s’y oppose fermement. Il dénonce une erreur troublante de communication.

L'image d'un conseiller national du Centre a été utilisée pour promouvoir la suppression de la valeur locative

1/4 Le 28 septembre, la Suisse se prononcera sur la suppression de la valeur locative. Photo: keystone-sda.ch

Joschka Schaffner

Faut-il supprimer la valeur locative? Tandis que les électeurs suisses se prononceront le 28 septembre, une commission multipartite, dirigée par la Société suisse des propriétaires fonciers (HEV), se bat haut et fort pour le «oui».

Mais elle ne le fait apparemment pas de la bonne manière. Le conseiller national valaisan du Centre Benjamin Roduit peut en témoigner. Il est considéré comme un défenseur acharné de la valeur locative au Parlement. Pourtant, en visitant le site Internet du camp du «oui» cette semaine, une surprise l'attendait: sa photo faisait la promotion de la proposition de suppression de cette valeur. «J'étais horrifié», confie-t-il à Blick.

La raison est floue

Comment est-ce arrivé? Le parlementaire est perplexe. Il a lui-même découvert cette publicité mensongère via une demande d'un journaliste de la RTS: celui-ci a sollicité Benjamin Roduit pour l'émission de débat romande Infrarouge – en tant que représentant de l'alliance de centre-droite qui se bat pour l'abolition de la valeur locative.

«J'ai immédiatement envoyé un mail au comité du 'oui' pour me plaindre», raconte Benjamin Roduit. Leur réponse: une erreur a été commise. Le nom et la photo du député figurent «par erreur» sur les versions française et italienne du site Internet. Ils se sont ainsi excusés pour les désagréments causés.

«Ils m'ont tout de même retiré immédiatement», a déclaré l'élu du Centre. Cependant, il ignore combien de temps son prétendu soutien a duré.

Partisan d'une alliance contre l'abolition

Le parlementaire du Centre est président de l'Association des propriétaires fonciers du Valais romand, mais contrairement à l'association suisse alémanique HEV, les associations romandes sont divisées à ce sujet. A leurs yeux, l'abolition de la valeur locative est souhaitable, mais les déductions supprimées par la réforme fiscale, pour les rénovations énergétiques par exemple, pourraient être problématiques.

De plus, les pertes fiscales toucheraient particulièrement les cantons de montagne, comme le Valais. L'association de Benjamin Roduit a donc voté à l'unanimité à l'encontre du projet, fait savoir le conseiller national du Centre.