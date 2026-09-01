Aucun contrôle de sécurité complet n'a été mené à Crans-Montana, avant l’inauguration du «Constellation» en 2015. Des lacunes dans les contrôles, notamment au sous-sol, sont au cœur de l'audition récente du chargé de sécurité communal.

L'audition de ce prévenu révèle les lacunes des contrôles du «Constellation»

L'audition de ce prévenu révèle les lacunes des contrôles du «Constellation»

Léo Michoud Journaliste Blick

En décembre 2015, le bar «Le Constellation» est inauguré par le couple Moretti, qui l’a repris. Mais avant l'ouverture, la rénovation d’ampleur n’a fait l’objet d’aucun contrôle de sécurité. C’est ce que révèle l’audition du chargé de sécurité de la commune de Chermignon (VS), relatée ce mardi 1er septembre par la RTS.

Le 28 juillet dernier, le prévenu est interrogé par les procureures en charge du dossier et les avocats des plaignants. Son audition «confirme les lacunes dans les contrôles de sécurité», estime la RTS. Il assume que, 10 ans plus tôt, il n’a visité l’établissement en personne qu’en février 2016, deux mois après l'ouverture.

Un contrôle, pas au sous-sol

Le chargé de sécurité s’est concentré sur la véranda, la seule qui a débouché sur une mise à l’enquête publique. Les travaux réalisés au sous-sol n’ont «fait l’objet d’aucun contrôle, ni par moi, ni, certainement, par la Commission des constructions», a-t-il déclaré au Ministère public. Pas de vérification de la mousse inflammable, donc, ni de la règle des 35 mètres maximum entre la voie d’évacuation et l’endroit qui en est le plus éloigné.

Au rez-de-chaussée, la porte latérale faisant office de sortie de secours – restée verrouillée lors de l’incendie – s’est révélée non conforme, sans que cela ait été indiqué. Pareil pour une porte donnant sur la terrasse et qui s’ouvrait vers l’intérieur, quand bien même il avait précisé que l'ouverture des portes devait se faire «dans le sens de fuite».

Un prévenu sans cahier des charges

L’homme n’avait pas de cahier des charges pour son poste, révèle encore la RTS. Employé à 100% dans le sanitaire en dehors de ses fonctions, il était aussi commandant des pompiers de sa commune (avant la fusion avec Mollens, Montana et Randogne pour former Crans-Montana).

Durant les 10 ans qui ont suivi la reprise par les Moretti, «Le Constellation» a eu droit à deux contrôles périodiques en 2018 et 2019. Aucun n’a suffisamment relevé les dangers mis en évidence par la tragédie aux 41 morts et 115 blessés.