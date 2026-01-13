Des travaux sur les voies entre Grandvaux et Puidoux (VD) perturberont le trafic régional entre Lausanne et Romont du 19 janvier au 13 juin. Les CFF annoncent suppressions de trains et changements d’horaires.

Des travaux ralentiront les trains entre Lausanne et Romont

Des travaux ralentiront les trains entre Lausanne et Romont

ATS Agence télégraphique suisse

Des travaux de renouvellement des voies de chemin de fer entre Grandvaux et Puidoux (VD) occasionneront des suppressions de trains et des modifications d'horaires du trafic régional entre Lausanne, Palézieux et Romont, du 19 janvier au 13 juin prochain. Les trains grandes lignes ne sont toutefois pas impactés.

«Le chantier a lieu sur une voie (l'autre est maintenue en service pour la circulation des trains), ce qui limite la capacité de la ligne. Le trafic régional est donc réorganisé», expliquent les CFF mardi dans un communiqué. Les travaux portent sur un tronçon de 6,5 kilomètres et sont devisés à environ 45 millions de francs.

Des itinéraires alternatifs sont proposés pour le trajet Lausanne – Palézieux, Lausanne – Moudon – Lucens, Lausanne – Payerne et Châtel-St-Denis – Lausanne. Les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne sur cff.ch ou l'app CFF avant chaque voyage. Ils précisent que les titres de transport valables pour les itinéraires directs sont reconnus sur les itinéraires alternatifs recommandés.