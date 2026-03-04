La justice confirme que les 11 condamnés pour des tags aux Brandons de Payerne ont fait opposition. Ces tags, jugés discriminatoires, avaient suscité une vive polémique et des plaintes en 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Les personnes condamnées pour l'affaire des tags controversés des Brandons de Payerne (VD) de l'an dernier se sont toutes opposées à leur condamnation. Onze personnes sont concernées, dont deux membres du Comité des masqués et neuf «barbouilleurs».

L'information, publiée mardi par La Liberté, a été confirmée mercredi à Keystone-ATS par le Ministère public vaudois. Les oppositions concernent les ordonnances pénales rendues le 13 février par le Parquet. Ce dernier avait jugé une partie des textes tagués pénalement répréhensibles. Avaient été retenues les infractions de discrimination et d’incitation à la haine et, dans trois cas, l’injure pour l’inscription «blatte» visant un commerçant.

Les prévenus avaient été condamnés à des peines comprises entre 20 jours-amende à 30 francs et 90 jours-amende à 80 francs ainsi qu’à des amendes d’un montant allant de 200 francs à 1800 francs.

Vive controverse

La polémique avait éclaté lors de l'édition 2025 des Brandons de Payerne. Des slogans peints sur les vitrines avaient été perçus comme offensants, racistes ou antisémites.

Le Ministère public avait ouvert une instruction pénale en avril dernier, estimant qu'il existait «un soupçon d'infraction pénale de discrimination et incitation à la haine». S'y ajoutait la dénonciation pénale de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA).

Le comité d'organisation a depuis mené une réflexion avec des institutions de lutte contre les discriminations et publié une charte non contraignante. La dernière édition des Brandons, qui s'est déroulée du 20 au 23 février, n'a d'ailleurs pas subi une perte d'affluence après la polémique. Le cortège du dimanche a même attiré un record de participants.