DE
FR

Tags aux Brandons
Les «barbouilleurs» condamnées font opposition

La justice confirme que les 11 condamnés pour des tags aux Brandons de Payerne ont fait opposition. Ces tags, jugés discriminatoires, avaient suscité une vive polémique et des plaintes en 2025.
Publié: 12:32 heures
|
Dernière mise à jour: 12:46 heures
1/2
Onze personnes avaient été condamnées pour des tags polémiques lors de l'éditon 2025 des Brandons de Payerne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les personnes condamnées pour l'affaire des tags controversés des Brandons de Payerne (VD) de l'an dernier se sont toutes opposées à leur condamnation. Onze personnes sont concernées, dont deux membres du Comité des masqués et neuf «barbouilleurs».

L'information, publiée mardi par La Liberté, a été confirmée mercredi à Keystone-ATS par le Ministère public vaudois. Les oppositions concernent les ordonnances pénales rendues le 13 février par le Parquet. Ce dernier avait jugé une partie des textes tagués pénalement répréhensibles. Avaient été retenues les infractions de discrimination et d’incitation à la haine et, dans trois cas, l’injure pour l’inscription «blatte» visant un commerçant. 

Les prévenus avaient été condamnés à des peines comprises entre 20 jours-amende à 30 francs et 90 jours-amende à 80 francs ainsi qu’à des amendes d’un montant allant de 200 francs à 1800 francs.

Vive controverse

La polémique avait éclaté lors de l'édition 2025 des Brandons de Payerne. Des slogans peints sur les vitrines avaient été perçus comme offensants, racistes ou antisémites.

A lire aussi
Tags racistes aux Brandons: onze condamnations pénales
Polémique vaudoise
Tags racistes aux Brandons: onze condamnations pénales
Malgré ses tags, Lionel Voinçon (PLR) candidate comme syndic
Graffitis problématiques
Malgré ses tags, Lionel Voinçon (PLR) candidate comme syndic

Le Ministère public avait ouvert une instruction pénale en avril dernier, estimant qu'il existait «un soupçon d'infraction pénale de discrimination et incitation à la haine». S'y ajoutait la dénonciation pénale de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA).

Le comité d'organisation a depuis mené une réflexion avec des institutions de lutte contre les discriminations et publié une charte non contraignante. La dernière édition des Brandons, qui s'est déroulée du 20 au 23 février, n'a d'ailleurs pas subi une perte d'affluence après la polémique. Le cortège du dimanche a même attiré un record de participants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus