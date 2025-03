Malgré ses tags, Lionel Voinçon (PLR) candidate comme syndic

Sa participation aux tags discriminatoires des Brandons de Payerne (VD) lui nuira-t-elle? En pleine tempête, le municipal PLR Lionel Voinçon se présente pour devenir syndic. Fort de son expérience, et du soutien de la droite, il affrontera un candidat socialiste.

Lionel Voinçon (PLR) est l'un des Barbouilleurs qui ont tagué Payerne, mais n'a «pas participé» aux phrases «qui sont litigieuses». Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Un barbouilleur se porte candidat à la syndicature de Payerne. Le libéral-radical Lionel Voinçon a été confirmé comme représentant du Parti libéral-radical (PLR) et de l'Union démocratique du centre (UDC), communique-t-il ce lundi 17 mars. La droite réunie de la ville broyarde «renouvelle sa confiance» envers le nouveau municipal, qui était son seul candidat pour le 13 avril prochain. Et ce malgré les révélations de Blick sur sa participation aux tags «racistes, sexistes et antisémites», lors des Brandons de Payerne le week-end dernier.

Interrogé au sujet de son image ternie par les Brandons dans «24 heures», Lionel Voinçon avoue avoir «hésité à être candidat». Mais ses soutiens politiques lui permettent d'envisager «affronter de tels moments difficiles avec responsabilité», continue-t-il dans le quotidien vaudois.

Fort de son expérience

Titulaire d'un Master en droit, le juriste de 31 ans met l'accent sur son expérience. Il vient de passer par le poste de collaborateur personnel de la plus haute figure politique vaudoise, la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier Brodard – qui a toutefois déploré «les propos peints sur certaines vitrines» lors des Brandons.

Municipal depuis le 1er mars – dix jours avant carnaval – après des élections complémentaires, Lionel Voinçon a repris ad interim le dicastère du syndic démissionnaire Eric Küng: administration, promotion économique et finances. Il sera opposé à son homologue, représentant du Parti socialiste et les indépendants de Payerne (PSIP), Nicolas Schmid.