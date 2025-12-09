Nouvel élan de la grève vaudoise dans la fonction publique et parapublique, ce mardi. Plus de 50 établissements scolaires, mais pas seulement, se mobilisent contre les coupes budgétaires en fermant leurs portes. Une manifestation est prévue à Lausanne dès 17h30.

Dans tout le canton, voici les établissements vaudois qui font grève mardi

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce début de semaine, c'est rebelote pour la grève de la fonction publique et parapublique vaudoise. Celle des enseignants est la plus visible, mais elle concerne aussi des universitaires, des soignants et des travailleurs sociaux dans les quatre coins du canton.

En ce mardi 9 décembre, il faudra compter sur des mouvements de grève, des actions… et une nouvelle manifestation d'ampleur dans les rues de Lausanne dès 17h30. Après les mouvements des 18, 25 et 26 novembre, ou encore du 4 décembre, «de nombreuses écoles ont voté la grève reconductible dès le 5 décembre ou le 8 décembre», indique le syndicat des services publics vaudois (SSP Vaud).

Plusieurs établissements scolaires du canton sont totalement ou partiellement fermés. Mais lesquels? Sur son site, le SSP dresse une liste «en construction» des lieux où des employés de l'Etat ou du parapublic sont mobilisés contre les coupes budgétaires.

Tout un tas d'écoles en grève

Plus de 50 établissements primaires (EP) et secondaires (ES) sont annoncés comme «en grève». Certains ont par conséquent fermé leurs portes pour une ou plusieurs journées. Une poignée n'a fermé que le lundi 8 décembre ou que le mercredi 10.

Mais pas moins de 30 établissements sont fermés ce 9 décembre, dont une partie ferme deux jours durant. Les quatre écoles suivantes ont décidé de fermer pendant trois jours, les 8, 9 et 10 décembre: l'EPS les Bergières, l'EPS C.F. Ramuz et l'EPS de l'Elysée à Lausanne, et l'ES de Renens.

Du côté du post-obligatoire, tous les gymnases du canton indiquent être en grève le 9 décembre ou en «grève reconductible». Pareil pour l'Ecole de l'Accueil, destinée au non-francophones, et les deux sites du Centre professionnel du Nord vaudois (César-Roux/Lausanne et Yverdon).

Etudes supérieures, administration et associations

Mais la grève touche aussi des établissements d'études supérieures. L’Université de Lausanne (UNIL) voit certains de ses employés et de ses étudiants participer au mouvement de grève en protestant contre la hausse des taxes d'études et les coupes dans la recherche. Pareil du côté de la Haute école pédagogique (HEP Vaud), de la Haute école de travail social (HETSL) et de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).

De plus, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est indiqué comme «en grève le 9 décembre». Et enfin, les Archives cantonales vaudoises (ACV), l'association sleep-in, qui défend et loge des sans-abri, et l'AEMO (le centre d'Action éducative en milieu ouvert de la Fondation jeunesses et familles) se sont aussi mis en grève.