DE
FR

Plusieurs villes touchées
Soupçonné de 80 vols dans des voitures, un homme interpellé à Echallens

Un homme soupçonné d’être impliqué dans 80 vols dans des voitures a été interpellé à Echallens. Il a partiellement reconnu les faits.
Publié: il y a 48 minutes
1/2
La Gendarmerie d'Echallens est chargée de l'enquête.
Photo: Police VD
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un homme de 29 ans, soupçonné d’avoir commis des dizaines de vols dans des véhicules stationnés à Lausanne et dans plusieurs autres villes vaudoises, a été interpellé le 18 mars au centre de requérants d’asile d’Echallens. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

L’affaire a débuté au début du mois de mars, lorsque plusieurs vols commis dans des voitures ont été signalés aux gendarmes du poste d’Echallens. Les investigations ont rapidement orienté les soupçons vers cet homme de 29 ans, hébergé dans le centre de requérants d’asile de la commune.

Faits partiellement reconus

Informé, le Ministère public a ouvert une procédure, permettant l’interpellation du suspect ainsi que la perquisition de sa chambre le jour même. Les policiers y ont retrouvé plusieurs objets appartenant à une victime ayant déposé plainte.

A lire aussi
Ilias Panchard ne veut pas d'une société privée pour surveiller les détenus provisoires
Postulat à Lausanne
Un élu ne veut pas qu'une société privée surveille les détenus provisoires
Neuf jeunes arrêtés après une tentative de cambriolage dans une armurerie
Vol au au Mont-sur-Lausanne
Série d'arrestations après une tentative de cambriolage dans une armurerie

Entendu par les gendarmes puis par la procureure de permanence, le prévenu a partiellement reconnu les faits. Selon la police, il pourrait être impliqué dans quelque 80 vols commis entre 2020 et 2026 dans des véhicules garés à Lausanne, Yverdon, Payerne et Echallens.

Libéré après audition

La plupart des objets dérobés n’ont toutefois pas été retrouvés. Après son audition par la magistrate, le suspect a été laissé libre.

L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public. Elle a été confiée aux gendarmes du poste d’Echallens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus