Un homme soupçonné d’être impliqué dans 80 vols dans des voitures a été interpellé à Echallens. Il a partiellement reconnu les faits.

Soupçonné de 80 vols dans des voitures, un homme interpellé à Echallens

Soupçonné de 80 vols dans des voitures, un homme interpellé à Echallens

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un homme de 29 ans, soupçonné d’avoir commis des dizaines de vols dans des véhicules stationnés à Lausanne et dans plusieurs autres villes vaudoises, a été interpellé le 18 mars au centre de requérants d’asile d’Echallens. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

L’affaire a débuté au début du mois de mars, lorsque plusieurs vols commis dans des voitures ont été signalés aux gendarmes du poste d’Echallens. Les investigations ont rapidement orienté les soupçons vers cet homme de 29 ans, hébergé dans le centre de requérants d’asile de la commune.

Faits partiellement reconus

Informé, le Ministère public a ouvert une procédure, permettant l’interpellation du suspect ainsi que la perquisition de sa chambre le jour même. Les policiers y ont retrouvé plusieurs objets appartenant à une victime ayant déposé plainte.

Entendu par les gendarmes puis par la procureure de permanence, le prévenu a partiellement reconnu les faits. Selon la police, il pourrait être impliqué dans quelque 80 vols commis entre 2020 et 2026 dans des véhicules garés à Lausanne, Yverdon, Payerne et Echallens.

Libéré après audition

La plupart des objets dérobés n’ont toutefois pas été retrouvés. Après son audition par la magistrate, le suspect a été laissé libre.

L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public. Elle a été confiée aux gendarmes du poste d’Echallens.