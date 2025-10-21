Neuf jeunes ont été arrêtés après avoir tenté de cambrioler le 10 octobre dernier une armurerie au Mont-sur-Lausanne (VD), informe ce mardi 21 octobre la police cantonale dans un communiqué de presse. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que quatre autres ont été libérés. Les suspects ont entre 19 et 22 ans; certains sont domiciliés en Suisse, tandis que d'autres en France.
Vol ce week-end
Une semaine plus tard, ce samedi 18 octobre, une autre armurerie vaudoise a été la cible d'un cambriolage à Renens. Plusieurs armes ont été dérobées. Les auteurs sont toujours recherchés.
Le Ministère public a ouvert deux enquêtes pour établir les circonstances des accidents. Aucun lien entre les deux vols a été établi, précise la police. Celle-ci alerte sur une augmentation d'infractions dans le canton.