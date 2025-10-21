Neuf jeunes ont été arrêtés pour tentative de cambriolage d'une armurerie au Mont-sur-Lausanne (VD). Une autre armurerie a été cambriolée à Renens ce week-end, sans lien établi avec l'autre affaire. La police alerte sur une hausse des infractions dans le canton.

Neuf jeunes arrêtés après une tentative de cambriolage dans une armurerie

Deux armureries vaudoises ont récemment été ciblées. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Neuf jeunes ont été arrêtés après avoir tenté de cambrioler le 10 octobre dernier une armurerie au Mont-sur-Lausanne (VD), informe ce mardi 21 octobre la police cantonale dans un communiqué de presse. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que quatre autres ont été libérés. Les suspects ont entre 19 et 22 ans; certains sont domiciliés en Suisse, tandis que d'autres en France.

Vol ce week-end

Une semaine plus tard, ce samedi 18 octobre, une autre armurerie vaudoise a été la cible d'un cambriolage à Renens. Plusieurs armes ont été dérobées. Les auteurs sont toujours recherchés.

Le Ministère public a ouvert deux enquêtes pour établir les circonstances des accidents. Aucun lien entre les deux vols a été établi, précise la police. Celle-ci alerte sur une augmentation d'infractions dans le canton.