DE
FR

Vol au au Mont-sur-Lausanne (VD)
Neuf jeunes arrêtés après une tentative de cambriolage dans une armurerie

Neuf jeunes ont été arrêtés pour tentative de cambriolage d'une armurerie au Mont-sur-Lausanne (VD). Une autre armurerie a été cambriolée à Renens ce week-end, sans lien établi avec l'autre affaire. La police alerte sur une hausse des infractions dans le canton.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Deux armureries vaudoises ont récemment été ciblées. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Neuf jeunes ont été arrêtés après avoir tenté de cambrioler le 10 octobre dernier une armurerie au Mont-sur-Lausanne (VD), informe ce mardi 21 octobre la police cantonale dans un communiqué de presse. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que quatre autres ont été libérés. Les suspects ont entre 19 et 22 ans; certains sont domiciliés en Suisse, tandis que d'autres en France. 

Vol ce week-end

Une semaine plus tard, ce samedi 18 octobre, une autre armurerie vaudoise a été la cible d'un cambriolage à Renens. Plusieurs armes ont été dérobées. Les auteurs sont toujours recherchés. 

Le Ministère public a ouvert deux enquêtes pour établir les circonstances des accidents. Aucun lien entre les deux vols a été établi, précise la police. Celle-ci alerte sur une augmentation d'infractions dans le canton.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus