L'ambiance de Noël vous enchante, mais les hordes d'elfes abreuvés de vin chaud vous donnent envie de fuir à dos de renne volant? Voici les meilleurs moments pour profiter de l'ambiance sans affronter (trop) de monde.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Au fil des jours de décembre, les marchés de Noël se remplissent, à l'instar de la hotte magique que des elfes débordés se hâtent de garnir avant le 24 décembre.

Vous détestez zigzaguer, au péril de votre santé, entre les buveurs de vin chaud, les chasseurs de cadeaux et les mangeurs de hot fondues? On vous comprend. Alors, pour vous épargner les affluences les plus intenses, on a demandé aux principaux marchés de Noël romands de nous souffler les meilleurs timings pour s'y rendre, avec un minimum de foule et un maximum d'ambiance. Trop beau pour être vrai? Peut-être un peu... Mais disons qu'on peut mettre toutes les chances de son côté!

En semaine, misez sur les afterworks

On connaît la chanson: dès 18h, dans les centre-villes romands, des centaines de personnes affluent de leurs bureaux et se ruent sur les marchés de Noël pour infuser leurs longues journées de travail d'une dose de magie saupoudrée de cannelle. Selon le porte-parole du Bô Noël, que nous avons prié d'analyser la question du timing idéal, la tranche horaire de l'afterwork, soit entre 16h et 18h est un sweet spot inégalable pour les personnes souhaitant éviter les foules: les lieux ne sont pas déserts, l'atmosphère chaleureuse commence à s'installer, mais les hordes de becs sucrés n'ont pas encore eu le temps de s'amasser autour du stand de gaufres.

Le week-end, préférez l'heure de l'apéro

Durant le week-end, la mission est simple: profiter des événements de Noël avant la tombée de la nuit. Le milieu et la fin de l'après-midi constituent effectivement des moments idéaux, selon les organisateurs, pour flâner parmi les stands sans devoir patienter vingt minutes avant de mordre dans une tartiflette: les fêtards se préservent pour le soir, laissant les lieux plutôt calmes d'ici là.

Si vous souhaitez vraiment avoir le marché de Noël pour vous seuls (ou presque), il convient évidemment de vous y rendre le matin, dès l'ouverture. L'ambiance, en revanche, risque de ne pas être tout à fait identique, quoique bien plus calme.

L'après-midi reste donc un moment idéal pour dévorer tous les délices de saison que vous humerez en arrivant, sans vous sentir seul au monde. Si vous tolérez une foule modeste, requérant un peu de patience, mais pas encore à même de vous immobiliser sur place, l'heure de l'apéro est également une bonne idée. Il faudra toutefois fuir à toutes jambes dès 19h, si vous souhaitez éviter les foules.

Pour une soirée, privilégiez le début de la semaine

D'après les elfes du Montreux Noël (où une absence totale de foule relèverait quand même du miracle), le début de la semaine s'avère souvent moins chargé. N'hésitez donc pas à revêtir votre plus horrible pull à grelots, du lundi au mercredi, pour aller admirer la luge du Père Noël qui survole les quais de Montreux.

Du côté des magasins comme le Garden Centre Schilliger, très couru avant les Fêtes, le bon timing se situe en début de semaine: le lundi, en particulier, représente un très bon moment.

Ou alors... réservez une activité intimiste

Et si aucun de ces horaires ne vous inspire, que vous souhaitez quand même vivre la magie de Noël en pleine soirée ou au cœur du week-end sans vous poser de questions, les organisateurs du marché Nova de Fribourg vous proposent une solution toute simple: réserver une table ou une activité privée.

A Fribourg, on peut ainsi réserver l'une des deux pistes d'Eisstock (un sport similaire au curling), entre amis ou entre collègues. Il reste quelques disponibilités, à réserver par mail.

Du côté de Genève, il est possible de réserver une table dans le Chalet à Fondue, afin de s'éviter la quête ardue d'une place assise. Amateurs de fromage, sachez que des «Fondue tubes» peuvent également être réservées au restaurant Mona, dans le cadre de Montreux Noël, jusqu'au 14 février.