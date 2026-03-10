Pas besoin d’aller au Japon pour admirer les cerisiers en fleurs, ce printemps. En Suisse romande, ces fugaces pétales roses créent un décor tout aussi superbe, entre fin mars et mi-avril.

C'est bientôt le moment! Voici les meilleures balades pour admirer les cerisiers en fleurs

Emy-Nella Cartier Responsable & Rédactrice SEO

Chaque printemps, les réseaux sociaux se remplissent de photos de cerisiers en fleurs au Japon. Des pétales roses, des pique-niques sous les arbres… bref, le rêve. Mais bonne nouvelle: pas besoin de traverser la planète pour admirer ces magnifiques paysages.

En Suisse romande aussi, les cerisiers se couvrent de rose, souvent avec la vue sur le lac ou les Alpes en toile de fond. La saison est courte; quelques semaines tout au plus entre fin mars et mi-avril, ce qui rend le moment d’autant plus précieux. Dès que les premiers pétales apparaissent, il suffit d’ouvrir l’œil, de ressortir vos vestes de mi-saison… et de partir en promenade.

À Lausanne, des fleurs entre lac et patrimoine

Le parc de l’Élysée et les jardins du Musée Olympique nous offrent un décor presque cinématographique, avec les arbres en fleurs, le bleu du lac et les montagnes en arrière-plan. Pour une balade encore plus tranquille, la promenade de la Ficelle ou le parc de Mon-Repos constituent aussi de jolis itinéraires printanières. Et si l’on veut simplement profiter des fleurs lors d’une marche improvisée au soleil, les bords du lac à Ouchy ou les abords de la cathédrale de Lausanne valent largement le détour.

D'Aigle à Aubonne (VD), les cerisiers sont rois

Pour vous immerger totalement dans une nature en fête, le jardin zen d'Aigle qui ouvre ses portes pour la saison dès le 28 mars, est une destination parfaite. L'Arboretum du Vallon de l'Aubonne, avec ses 4000 variétés d'arbres différentes, accueillera également le printemps dès le 24 mars, pile à l'heure pour inviter les promeneurs à admirer les premières floraisons.

À Genève, un petit air de Japon

Au bout du lac, le Jardin japonais est évidemment un passage obligé quand les cerisiers éclosent. Mais d’autres coins, parfois moins connus, méritent aussi qu’on s’y arrête, comme la plaine de Plainpalais, autour de la fontaine à la Nymphe, ou encore le parc de l’Ariana, où de superbes arbres en fleurs trônent également.

Du Valais à Neuchâtel, des jardins zen

La balade se poursuit dans les autres cantons. En Valais, la Place des Remparts à Sion se teinte de rose au printemps, tandis qu’à Martigny, la rue des Morasses se transforme en une charmante allée fleurie.

À Neuchâtel, la Place du Port et les abords de la bibliothèque de la ville profitent, eux aussi, d'une floraison aux tons pastel.

À Berne, le charme des ruelles anciennes

Si l’envie vous prend d’aller vous promener un peu plus loin, on vous conseille de prendre la direction Berne. Au Jardin des Roses, les cerisiers en fleurs s’accompagnent d’une très belle vue sur la vieille ville. Et pour ceux qui préfèrent le calme à la foule, de petites rues comme celles de Parkstrasse ou de Rodtmattstrasse cachent aussi de magnifiques cerisiers, qui rivalisent presque avec ceux du parc d'Elfenau.

Aussi vite arrivée que repartie!

Comme souvent avec ces somptueux arbres, tout est question de timing. La floraison arrive parfois par surprise et disparaît presque aussi vite. À noter que la nature a pris quelques semaines d'avance sur le printemps calendaire, en raison d'un hiver doux et de températures record durant le mois de février. Le meilleur conseil reste donc simple: lever les yeux en vous baladant!