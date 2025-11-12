DE
De nouveaux uniformes
Les policiers romands changent de look pour une nouvelle vie

Les policiers romands et tessinois adopteront le nouvel uniforme KEP, déjà utilisé par la majorité des polices suisses. Le changement se fera progressivement entre 2026 et 2028, visant une présentation uniforme et une réduction des coûts.
Publié: il y a 53 minutes
La police vaudoise
Photo: Police cantonale vaudoise
ATS

Les policiers romands et tessinois porteront à l'avenir le nouvel uniforme KEP, déjà adopté par la majorité des autres polices du pays. Le renouvellement des uniformes se fera par étapes entre 2026 et 2028.

«Les polices latines rejoignent ainsi les autres corps de police suisses qui ont également adopté l'uniforme commun depuis 2015 pour les premiers», relève mercredi la Conférence latine des commandantes et commandants de police (CLCPC).

L'objectif de KEP est de garantir «une présentation uniforme des policières et policiers en Suisse, de réduire les coûts d'acquisition et d'optimiser la gestion logistique», poursuit le communiqué. Cette logistique est assurée par un comité de gestion, avec à sa tête les polices cantonales de Berne et Zurich.

Un changement progressif

A l'avenir, les différents corps de police pourront continuer à être différenciés, par exemple avec badges ou patelettes. Une version en gris sera maintenue pour les agents et assistants de sécurité publique, alors que les uniformes des policiers sont en bleu.

Dans un souci de durabilité, l'uniforme des polices latines ne sera pas remplacé en une fois. Les pièces d'uniforme usées seront remplacées progressivement, en trois étapes entre 2026 et 2028.

