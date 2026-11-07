Les célébrations des 550 ans des batailles de Grandson et de Morat ont attiré plus de 800'000 participants en Suisse. Avec un impact économique de 7 millions de francs, l'événement marque une réussite majeure pour l'association organisatrice.

Succès pour les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat

Succès pour les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat

ATS Agence télégraphique suisse

L'Association Grandson-Murten 2026 tire un bilan «positif» des commémorations du 550e anniversaire des batailles de Grandson et de Morat. Les festivités ont touché plus de 800'000 personnes à travers la Suisse, dont 100'000 directement via les opérations de communication de l'association et de ses partenaires.

L'impact économique des événements est estimé à 7 millions de francs, a noté l'association dans un récent communiqué. Cela constitue un retour sur investissements «important» pour les entités qui ont soutenu les festivités à hauteur de 720'000 francs, alors que l'enveloppe budgétaire totale est évaluée à plus de 3 millions.

Tous les projets ont mené leurs événements et leur financement de manière indépendante. Vingt des 55 projets ont été soutenus en partie par l'association, à titre complémentaire. Celle-ci a agi comme un partenaire central pour la communication et la coordination du programme, en offrant un label pour les levées de fonds.

Episode historique majeur

De mars à octobre, plus de 70 événements et produits ont permis de porter un regard nouveau sur l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire suisse. Le jubilé a marqué une innovation au regard des précédents (1876, 1926, 1976) avec, pour la première fois, la commune de Grandson placée au même niveau que celle de Morat.

Les synergies entre les deux lieux étaient au coeur de la stratégie de l'association qui a agi de manière décentralisée pour coordonner un riche programme avec ses partenaires. Le public a notamment pu assister aux commémorations officielles des deux batailles, le 2 mars à Grandson (VD) et le 20 juin à Morat (FR).

Portées par les villes de Grandson et de Morat, les institutions patrimoniales, les offices du tourisme, les associations régionales et de nombreux partenaires publics et privés, les commémorations avaient pour objectif de valoriser la mémoire des guerres de Bourgogne à l'occasion de cette année jubilaire.

Opéra interrompu

Le but consistait également à favoriser la réflexion sur les processus de mémoire et de transmission au 21e siècle. Les 55 projets retenus ont donc donné lieu à 70 événements et produits dans les cantons de Vaud, Fribourg, Berne, Jura et des événements ponctuels dans d'autres cantons (Zurich et Schwyz).

Les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir la mémoire des batailles de 1476 au travers d'expositions et de conférences, entre autres. La diversité offerte par les organisateurs a permis d'atteindre tant le grand public que les scolaires, les spécialistes, les familles, les touristes suisses et étrangers.

Un bémol apparaît toutefois concernant les productions artistiques. L'opéra consacré à Charles le Téméraire, au château de Villars-les-Moines (BE), à côté de Morat, a dû être finalement annulé en juillet, après quelques représentations, l'association organisatrice, Lumen Canor, étant en difficulté financière, faute de vente suffisante de billets.

Morat-Fribourg

La fin du programme est survenue lors du premier week-end d'octobre avec la course pédestre Morat-Fribourg et la Journée des châteaux suisses. L'Association Grandson-Murten 2026, qui doit encore publier son rapport d'activité, souligne encore la qualité de la collaboration entre les régions du Nord vaudois et du lac de Morat.

Pour faire mémoire du 550e anniversaire, l'association prépare par ailleurs un album commémoratif qui paraîtra l'année prochaine. Elle déposera ses archives à la commune de Morat.