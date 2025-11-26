DE
Tentative de meurtre
L'auteur de coups de couteau de St-Maurice écope de 85 mois de prison

L'auteur de coups de couteau lors d'une bagarre à St-Maurice (VS) en 2023 a été condamné à 85 mois de prison. Le Tribunal de Martigny l'a reconnu coupable de tentative de meurtre. Le Bas-Valaisan a d'ores et déjà choisi de faire appel.
L'auteur de coups de couteau lors d'une bagarre à St-Maurice (VS) en 2023 a été condamné à 85 mois de prison.
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 janvier 2023. Après avoir consommé de l'alcool dans plusieurs lieux publics de Saint-Maurice, deux hommes ont eu une altercation en pleine rue.

La future victime de la tentative de meurtre a d'abord asséné une gifle et deux coups de poing à l'autre fêtard, le frappant également avec une chope de bière. Le tribunal l'a acquitté des faits, ne le condamnant qu'à 30 jours-amendes avec sursis pour avoir cultivé du cannabis et l'avoir offert à des tiers.

L'autre individu a alors poignardé son comparse, lui provoquant, notamment des lésions vasculo-nerveuses et huit arrêts cardio-respiratoires. L'homme a été condamné à 85 mois ferme pour sa tentative de meurtre. La peine tient aussi compte de deux autres jugements assortis du sursis.

