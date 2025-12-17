DE
FR

Soupçon de fraudes électorales
Les résultats des élections à Vernier (GE) ont été validés

Le Conseil d'Etat genevois a validé les résultats du second scrutin pour le Conseil municipal de Vernier, malgré des bulletins suspects. L'analyse de 189 bulletins n'a pas révélé d'impact significatif sur la répartition des sièges entre les partis.
Publié: 14:57 heures
Plus de six mois après le début de la législature, la composition du délibératif de Vernier (GE) est connue. Les résultats du second scrutin ont été constatés par le Conseil d'Etat (archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plus de six mois après le début de la législature, la composition du Conseil municipal de Vernier (GE) est connue. Les résultats du second scrutin ont été constatés mercredi par le Conseil d'Etat, au vu de l'impact limité des bulletins suspects.

A lire aussi
Le député MCG Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS
Fraude électorale à Vernier
Le député MCG Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS
A Vernier, la droite se durcit, les Albanais se sentent stigmatisés
Soupçons de fraude
A Vernier, la droite se durcit, les Albanais se sentent stigmatisés

L'analyse effectuée sur 189 bulletins, dont douze nuls, révèle qu'ils ont été écrits par 79 mains différentes. Dans la majorité des cas, des personnes auraient rempli deux bulletins et en aucun cas plus de six bulletins. Les177 bulletins valables n'ont pas d'impact sur le nombre de sièges de chaque parti.

Lors de l'élection annulée de mars, le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) avait décroché six sièges, une première dans une commune. Alors que la nouvelle formation de Pierre Maudet a renoncé a déposer une liste pour le scrutin de novembre, quatre de ses membres qui se sont représentés sur une nouvelle liste intitulée Egalité & Diversité (LED) ont été élus le 30 novembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus