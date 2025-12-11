DE
Fraude électorale à Vernier
Le député MCG Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS

Le député MCG Thierry Cerutti a porté plainte contre la RTS pour diffamation. La chaîne l'aurait impliqué sans preuve dans une fraude électorale à Vernier. Le MCG dénonce des «coups bas politiciens» et demande que la vérité soit établie.
Publié: 10:04 heures
Le député Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS pour diffamation et atteinte à l'honneur.
ATS Agence télégraphique suisse

Le député MCG et ancien maire de Vernier (GE) Thierry Cerutti a déposé une plainte pénale contre la RTS. Selon son parti, le média a annoncé mercredi «sans preuve et sur la base d'un témoignage bancal» que l'élu pourrait être impliqué dans une fraude électorale à Vernier.

«De manière insidieuse, la RTS laisse entendre l'implication de l'élu dans une supposée 'fraude électorale' dont on ne connaît pas le contenu. L'élu n'est au courant d'aucune procédure à son encontre sur ce sujet. Il n'est pas possible de colporter n'importe quoi et de se faire l'écho de ragots», a dénoncé le MCG jeudi dans un communiqué.

Atteinte à son honneur

Jugeant qu'il s'agit d'une atteinte inacceptable à son honneur, Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS pour diffamation et atteinte à l'honneur. De son côté, le MCG demande que la vérité et la justice passent à Vernier, mais «que l'on arrête les coups bas politiciens qui sont pratique courante dans la commune».

Selon la RTS, Thierry Cerutti serait impliqué une affaire de captation de bulletins de vote. Les faits reprochés auraient eu lieu lors du second tour de l'élection du Conseil administratif de Vernier, le 13 avril dernier. Ce scrutin a été validé par le canton, contrairement à l'élection du Conseil municipal qui a été annulée. La police des polices enquêterait depuis un certain temps sur l’implication du politicien, affirme le média.

