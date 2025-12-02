DE
Fraude suspectée à Vernier
Le PS réclame le recomptage sur l'initiative des soins dentaires

A Vernier, plus de 200 bulletins suspects relancent le débat sur l’initiative socialiste pour des soins dentaires accessibles. Le PS demande un recomptage complet, estimant que l’écart de 142 voix pourrait être renversé.
Publié: il y a 38 minutes
Des soupçons d'irrégularité plane sur l'élection du Conseil municipal de Vernier.
Photo: KEYSTONE
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

La polémique enfle dans le canton de Genève. A la suite de nouveaux soupçons d’irrégularités relevés lors de l’élection du Conseil municipal de Vernier dimanche 30 novembre, le Parti socialiste genevois monte au front pour défendre son initiative sur les soins dentaires. Celle-ci a été rejetée pour seulement 142 voix.

Selon les éléments connus à ce stade, plus de 200 bulletins pourraient avoir été remplis par les mêmes personnes. Aucun résultat définitif sur l'élection ne sera communiqué avant les conclusions de l’expertise graphologique, attendues d’ici une quinzaine de jours. Face à ces soupçons, le PS a saisi la Chancellerie d’Etat et demande un recomptage complet des bulletins concernant l’initiative «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population», indique un communiqué publié mardi 2 décembre.

Vers un recours?

Etant donné l’écart très serré, 72 votes différents suffiraient à inverser le résultat. Le Parti socialiste genevois affirme d’ailleurs qu’il se réserve la possibilité de déposer un recours.

La Chancellerie, de son côté, a assuré à «20 minutes» que les suspicions d’irrégularités «ne portent que sur l’élection de Vernier» et qu’aucun élément ne permet pour l’heure de remettre en cause les autres scrutins. Reste que les bulletins sur l’initiative, glissés dans les enveloppes destinées aux élections municipales, semblent avoir été intégrés dans le système.

