Bonne nouvelle pour le ski!
Deux trains directs relieront Verbier au Châble le weekend

Dès le 14 décembre, deux trains directs par jour relieront l'arc lémanique à Verbier via Le Châble (VS) les week-ends et jours fériés. Cette offre hivernale répond à une forte demande de la clientèle pour des liaisons directes vers les stations de ski.
Publié: 13:29 heures
Photo: KEYSTONE
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Cet hiver, dès le 14 décembre, les voyageurs en provenance de l'arc lémanique pourront rejoindre Verbier via Le Châble (VS) grâce à deux trains directs par jour, disponibles le week-end et les jours fériés. Les liaisons directes depuis Fribourg se poursuivent aussi.

«Les trains directs vers les stations de sports d’hiver répondent à une forte attente de la clientèle», expliquent les CFF dans un communiqué mardi. Cette offre hivernale «très appréciée» – disponible depuis plus de cinq ans – se voit ainsi renforcée.

Les voyageurs pourront ainsi rejoindre Le Châble depuis Genève et depuis Fribourg sans changer de train. L'itinéraire comprend deux circulations par jour et par direction via Le Verbier Express et le VosAlpes Express.

Les trains en question partent de Genève-Aéroport à 6h30 (arrivée à 8h52) et à 8h30 (arrivée à 10h52) et repartent de la station valaisanne à 15h57 (arrivée à 18h30) et 16h57 (arrivée à 19h30). Le départ depuis Fribourg se fait, quant à lui, à 7h22, avec arrivée à 9h17. Dans l'autre sens, les voyageurs qui repartent à 16h29 et arrivent à 18h42.

