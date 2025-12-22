DE
FR

Inauguration à la station
Anzère mise sur la modernisation avec une cabine 10 places

La station d'Anzère (VS) inaugure une nouvelle télécabine de 10 places, baptisée «Malo Express». Investissement de 15 millions de francs, elle remplace un télésiège datant de 1970 et peut transporter 2000 personnes par heure entre Les Grillesses et le Bâté.
Publié: il y a 55 minutes
Anzère mise sur une toute nouvelle télécabine de 10 places.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La station d'Anzère (VS) a officiellement inauguré une nouvelle télécabine de 10 places. Reliant Les Grillesses et le Bâté, elle remplace un télésiège deux places qui avait été mis en service en 1970. Télé Anzère a investi 15 millions de francs pour cette nouvelle télécabine et ses aménagements annexes.

A lire aussi
Le train des neiges reliera Bulle à Gstaad dès le 3 janvier
Destinations touristiques
Le train des neiges reliera Bulle à Gstaad dès le 3 janvier
Face aux prix suisses, cette station s’impose comme un eldorado bon marché
La moins chère d'Europe!
Face aux prix suisses, cette station s’impose comme un eldorado bon marché

La télécabine, qui part de 1832 m pour arriver à 2412 m d'altitude, peut transporter 2000 personnes par heure. Elle a été baptisée «Malo Express» en hommage à sa marraine, la skieuse de Coupe du monde Malorie Blanc. Cette nouvelle installation «ne représente pas une finalité en soi, mais une première étape majeure d'une réflexion plus large sur l'accessibilité et les liaisons entre le village et le domaine skiable», écrit lundi Télé Anzère dans son communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus