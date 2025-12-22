DE
Le train des neiges reliera Bulle à Gstaad dès le 3 janvier

Le train des neiges, reliant la Gruyère, le Pays-d'Enhaut et le Saanenland, débutera le 3 janvier 2026. Cette collaboration entre les TPF, le MOB et Gstaad offrira un service les week-ends jusqu'au 22 mars 2026, desservant des destinations touristiques hivernales.
Publié: il y a 15 minutes
Le train des neiges va relier Bulle à Gstaad dès le 3 janvier. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le train des neiges, fruit de la collaboration entre les Transports publics fribourgeois (TPF), le MOB et la station de Gstaad (BE), effectuera ses débuts le 3 janvier. Il reliera trois pôles touristiques emblématiques: la Gruyère, le Pays-d’Enhaut et le Saanenland.

Le convoi du train des neiges circulera les week-ends jusqu’au 22 mars 2026, ont fait savoir lundi les TPF et la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB). L'offre s'adresse tant aux skieurs qu'aux adeptes des activités hivernales, précise le communiqué.

Arrivé à Bulle depuis Palézieux (VD), le train des neiges fera halte ensuite à Gruyères avant d'entrer dans la vallée de l’Intyamon et ses villages gruériens. Puis, de Montbovon (FR), il empruntera le réseau du MOB en direction du Pays-d’Enhaut, via Château-d’Oex et Rougemont (VD).

Jusqu'à Zweisimmen

Place ensuite au Saanenland, avec la station de Gstaad, puis Zweisimmen (BE), gare terminus. Le train des neiges partira à 8h50 de Bulle pour arriver à 10h39 à Zweisimmen. Au retour, il quittera Zweisimmen à 16h14 pour une entrée en gare à Bulle à 18h16, ont détaillé les partenaires.

«Le train des neiges a été rendu possible grâce à l’enthousiasme des équipes des TPF et du MOB», se réjouit Serge Collaud, directeur général des TPF, cité dans le communiqué. Pour Yves Marclay, directeur général du MOB, «ce projet a vite trouvé son sens, porté par la venue du MagicPass à Gstaad».

A noter toutefois que le convoi ne circulera pas les week-ends des 24-25 janvier ainsi que des 31 janvier-1er février. Ces jours-là, le train des neiges fera place au traditionnel train des ballons, dans le cadre du festival à Château-d’Oex.

