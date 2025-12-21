DE
Un abo à 30 francs et les bières 90 centimes
Face aux prix suisses, cette station s’impose comme un eldorado bon marché

A Bansko, il y a 14 remontées mécaniques et 75 kilomètres de pistes pour seulement 30 francs par jour. Le domaine skiable bulgare souhaite attirer les amateurs de sports d'hiver suisses avec des prix plus qu'attractifs.
Publié: il y a 26 minutes
Avec 33 euros, le forfait journalier à Bansko est plus avantageux que nulle part ailleurs.
Patrik Berger

Les sports d’hiver en Suisse restent un plaisir coûteux. Pour la nouvelle saison, la plupart des grandes stations du pays ont encore relevé leurs tarifs d’environ 10%, selon une étude de la Banque Cler et de Bak Economics. Le Tessin reste la région plus abordable: une semaine pour une famille de quatre personnes coûte 3399 francs à Airolo TI à la mi-février.

Al’inverse, Zermatt (VS) demeure la destination la plus chère, avec un séjour d’une semaine facturé 11'787 francs. «On peut faire moins cher!», se dit alors le skieur attentif à son budget, qui regarde au-delà des frontières. Car il n’est pas toujours nécessaire de choisir la Suisse ou l’Autriche voisine.

Et ça tombe bien: à Bansko, la station bulgare au pied du massif du Pirin à 925 mètres d’altitude, il y a une alternative. Elue domaine skiable le moins cher d’Europe par le «European Ski Index», elle est célébrée dans le «Daily Mail». Tignes (F) et Cervinia (I) complètent le podium. Le domaine le plus cher reste, là encore, Zermatt (VS).

75 kilomètres de pistes

A Bansko, le forfait journalier adulte ne coûte que 30 francs environ. Le demi-litre de bière après le ski est facturé 90 centimes, et une nuit en hôtel trois étoiles en chambre double revient à un peu plus de 55 francs. Tout cela dans une petite ville au charme bulgare, dotée de 150 restaurants et bars et comptant près de 10'000 habitants.

Des prix avec lesquels les stations suisses ne peuvent rivaliser. Mais qu’obtient-on en échange? Avec 75 kilomètres de pistes et 14 remontées mécaniques, Bansko n’est pas le domaine le plus grand, c’est certain. En revanche, il convient parfaitement aux amateurs qui veulent éviter les foules et skier à leur rythme. Et la neige ne manque pas: les installations culminent à 2580 mètres.

Vols pour Sofia dès 157 francs

Bansko figure depuis des années au calendrier de la Coupe du monde, chez les femmes comme chez les hommes. En février 2024, Marco Odermatt y a d’ailleurs remporté le slalom géant. Le circuit reviendra en Bulgarie à la mi-janvier 2026.

Hors compétition, la piste de Coupe du monde reste accessible aux skieurs de niveau intermédiaire. Bien sûr, Bansko n’est pas tout près. Le voyage demande du temps et représente un coût. Mais il y a des vols aller-retour Swiss entre Kloten (ZH) et Sofia dès 157 francs. Depuis Genève, les prix grimpent à plus de 300 francs selon les dates.

La ville de Bansko, située à 160 kilomètres, se rejoint en moins de deux heures en voiture de location, navette ou transports publics. Le déplacement ne vaut pas la peine pour un week-end, mais pour une semaine de vacances sportives, les frais de voyage restent raisonnables.

