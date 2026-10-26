Le 8 décembre 2026, la Caserne militaire de Berne accueillera la première remise du prix national «Helfende Hand», en hommage aux secours de l'incendie de Crans-Montana. Beat Jans et Mathias Reynard assisteront à l'événement.

Secours engagés à Crans-Montana: un prix national de reconnaissance

Secours engagés à Crans-Montana: un prix national de reconnaissance

ATS Agence télégraphique suisse

Le 8 décembre 2026, helfen helfen Suisse remettra pour la première fois le prix national de reconnaissance «Helfende Hand» (Main aidante) à la Caserne militaire de Berne. Cette première cérémonie, qui se tiendra en présence du conseiller fédéral Beat Jans et du conseiller d'Etat Mathias Reynard, rendra hommage aux forces d'intervention et de secours engagées lors de l'incendie de Crans-Montana.

Avec le prix «Helfende Hand», helfen helfen Schweiz, une association d'utilité publique fondée en 2017 à Bâle, crée une distinction nationale pour récompenser des prestations extraordinaires lors de situations d’urgence hors du commun.

La première cérémonie de remise des prix se déroulera à la Caserne militaire de Berne, avec le soutien de l’Armée suisse. Cette initiative est portée par plusieurs associations de parrainage comme la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, la Fédération suisse des fonctionnaires de police ou l’Association valaisanne des ambulanciers.

Près de 400 invités sont attendus, comme par exemple les forces d’intervention et de secours honorées, venues du Valais, des cantons limitrophes ainsi que des pays voisins. La distinction s'adresse aux personnes de tous les maillons de la chaîne des secours qui sont intervenues lors des premières heures de l'incendie de Crans-Montana.