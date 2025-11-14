DE
Manque de diversité, lacunes
Un audit révèle des défaillances à la gouvernance des HUG

La Cour des comptes genevoise a publié vendredi un rapport qui met en lumière des failles dans la gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En cause notamment, le nombre trop élevé de membres au Conseil d'administration et des compétences manquantes.
Publié: il y a 20 minutes
La Cour des comptes a émis douze recommandations pour réformer la gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un audit publié par la Cour des comptes genevoise ce vendredi épingle la gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le Conseil d'administration est composé de 19 membres, ce qui est nettement supérieur à ce que préconisent les bonnes pratiques, indique la Cour des comptes. Ce nombre élevé complexifie les discussions, réduit la qualité des échanges et rallonge les séances, souligne la Cour.

Dans cet audit de conformité lancé suite à des alertes sur d'éventuels dysfonctionnements, les magistrats relèvent le peu de diversité dans les profils des administrateurs. Certaines compétences sont manquantes, notamment dans des domaines comme l'économie de la santé, la gestion des risques, le numérique, le droit et l'immobilier, constate la Cour des comptes.

Elle relève aussi que la gestion des liens d'intérêts est défaillante. Douze recommandations ont été formulées, toutes acceptées.

