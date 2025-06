Des négociations sur le nucléaire iranien prévues vendredi à Genève, annonce Reuters. Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique devraient rencontrer leur homologue iranien – sans les USA. Objectif: éviter l'escalade entre Israël et l'Iran.

1/2 En février dernier, une délégation de la République islamique d'Iran s'était déjà rendue à Genève, amenant soutien et protestation. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

En terrain neutre, des négociations de la plus haute importance entre l'Europe et l'Iran. Les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne et de la Grande-Bretagne prévoient la tenue de discussions sur le nucléaire avec le pays en guerre ouverte contre son ennemi juré Israël, selon les informations de Reuters, qui proviennent «d'une source diplomatique allemande». Et c'est ce vendredi 20 juin à Genève que cela devrait se passer.

Au programme: D'abord, une rencontre des ministres avec la diplomate Kaja Kallas, plus haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Puis, toujours selon la source de Reuters, une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères. A l'heure actuelle, il s'agit d'Abbas Araghtchi, chargé depuis avril de conduire les négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien.

Les USA valident l'initiative mais déclinent l'invitation

Qu'en est-il des USA, justement? Alors qu'une escalade du conflit est redoutée, l'administration Trump ne sera pas de la partie dans la cité internationale du bout du lac. Mais d'après Reuters, les négociations restent coordonnées avec les Etats-Unis, qui auraient donné leur aval à cette «initiative européenne».

L'objectif annoncé serait d'obtenir des garanties de l'Iran qu'elles n'utilisera pas son programme nucléaire à des fins militaires, dévoile la source diplomatique. A l'heure actuelle, Donald Trump s'est refusé à dire si les forces armées américaines se joindront aux frappes israéliennes sur l'Iran.

Israël a lancé ce vendredi 13 juin une offensive «préventive» avant que la république islamique ne réplique. Depuis une semaine, Téhéran, Tel Aviv et d'autres cibles militaires stratégiques, notamment nucléaires, subissent des bombardements.