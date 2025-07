Les Etats-Unis sanctionnent une flotte liée aux dirigeants iraniens

Le gouvernement américain a annoncé mercredi une nouvelle série de sanctions contre l'Iran. Elles visent plus de 50 personnes et entités ainsi que plus de 50 navires présumés appartenir à la flotte commerciale du fils d'un important responsable de la République islamique.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain affirme dans un communiqué qu'il s'agit de ses «plus importantes sanctions liées à l'Iran depuis 2018». Elles visent une flotte de navires pétroliers et de porte-conteneurs contrôlée selon lui par Mohammad Hossein Shamkhani, fils d'Ali Shamkhani, un proche conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei.

L'administration Trump affirme avoir ciblé de nombreux proches du guide suprême iranien Ali Khamenei. Photo: AFP via Getty Images

«L'empire naval de la famille Shamkhani illustre la manière dont les élites du régime iranien exploitent leur position pour accumuler d'énormes richesses et financer le comportement dangereux du régime», a déclaré le ministre des Finances, Scott Bessent, cité dans le communiqué.

«Les plus de 115 sanctions décrétées aujourd'hui sont les plus importantes à ce jour depuis que l'administration Trump a lancé notre campagne de pression maximale sur l'Iran» en février, a insisté le ministre. Mohammad Hossein Shamkhani opère entre l'Iran et les Emirats arabes unis, a précisé un haut responsable du ministère des Finances lors d'un point presse téléphonique.

Source: AFP