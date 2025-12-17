Les douaniers ont intercepté à Landecy (GE) une livraison illégale de 127 kg d'huîtres non réfrigérées venant de France. Destinées probablement aux marchés de Noël romands, les huîtres ont été détruites car impropres à la consommation.

Les douaniers suisses ont pu interrompre à Landecy (GE) une livraison de plus d'une centaine de kilos d’huîtres non réfrigérées importées de France. La marchandise qui devait vraisemblablement approvisionner des stands sur des marchés de Noël en Suisse romande n’avait pas été déclarée comme il se devait dans le trafic commercial. Impropres à la consommation, les mollusques ont été détruits.

Le 11 décembre en fin de matinée, lors d’une patrouille mobile à Landecy (GE), les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont intercepté une voiture de tourisme immatriculée dans le canton de Vaud. Elle transportait 127 kilos d’huîtres, a communiqué l'OFDF mercredi.

A son volant se trouvait un Français de 30 ans. Le conducteur a déclaré qu’il importait les huîtres dans le trafic touristique puisqu'elles allaient être consommées à l’occasion d’un repas d’entreprise. Or il a été constaté lors du contrôle que du matériel publicitaire d’une société suisse d’importation d’huîtres au nom du conducteur se trouvait dans l’habitacle.

Sans réfrigération

Après vérification, il s’avère que la marchandise aurait pu être destinée à la vente sur divers marchés de Noël en Suisse romande. Les coquillages provenant de l’île d’Oléron étaient transportés à même le coffre, sans aucun dispositif de réfrigération. La température de surface mesurée était comprise entre 10 et 12 degrés.

La personne a déclaré vouloir se rendre dans le canton de Vaud pour un trajet d’une heure environ. Informé de l’importation irrégulière, l’Office vaudois de la consommation a ordonné la destruction totale de la marchandise. La sécurité alimentaire ne pouvait pas être garantie, en raison du non-respect des conditions de transport et de la chaîne du froid.

L’homme a été amendé pour infraction à la loi sur les douanes et à la loi sur la TVA. Il lui a également été demandé de s’acquitter des frais de dédouanement et de destruction de la marchandise.