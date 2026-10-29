Onze chiots Saint-Bernard sont nés cet automne à la Fondation Barry à Martigny (VS). Les premiers, issus de la chienne Scully, seront visibles au public à partir du 4 novembre.

Carnet rose à Martigny! 11 chiots Saint-Bernard sont nés à la Fondation Barry

Carnet rose à Martigny! 11 chiots Saint-Bernard sont nés à la Fondation Barry

Vous pourrez les voir le 4 novembre

ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation Barry à Martigny (VS) a connu une double naissance de Saint-Bernard cet automne. Deux chiennes ont mis au monde onze chiots, qui seront dévoilés au public dès le 4 novembre.

Le 23 septembre, Scully du Gran d St. Bernard a donné naissance à sa toute première portée de huit chiots, deux mâles et six femelles. «Ayant récemment terminé un cycle complet de l'alphabet avec la portée précédente, les huit petits ont reçu des prénoms commençant tous par la lettre A», indique jeudi la Fondation Barry dans un communiqué.

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Visteurs autorisés dès le 4 novembre

Puis, le 13 octobre, c'est Finesse du Grand St. Bernard qui a mis au monde trois chiots mâles, dont les prénoms commencent donc par B. «Il s'agit de sa troisième portée, ce qui est plutôt rare au sein de la fondation», poursuit le communiqué.

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Dès le 4 novembre, les visiteurs pourront découvrir les huit chiots de Scully lors de leurs premiers pas dans le parc. De début décembre jusqu'à Noël, les trois nouveau-nés de Finesse prendront le relais.