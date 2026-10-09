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Nouvelle présentatrice
La RTS confie le 12h45 à Cynthia Racine dès fin novembre

Cynthia Racine devient la nouvelle présentatrice du 12h45 de la RTS dès fin novembre. Le journal adoptera un format plus direct et consacrera davantage de place aux sports et à la culture.
Publié: il y a 9 minutes
Cynthia Racine devient la nouvelle présentatrice du 12h45 de la RTS dès la fin novembre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Cynthia Racine sera la nouvelle présentatrice du 12h45 de la RTS. Elle prendra ses fonctions dès la fin novembre avec le déménagement sur le nouveau site de Lausanne-Ecublens. Le journal de la mi-journée, jusqu'ici principalement présenté par Silvia Garcia, va aussi adopter un format plus «direct et concis», indique vendredi la RTS dans un communiqué.

Le rendez-vous fait également évoluer sa deuxième partie, avec notamment une tranche entière consacrée aux sports (du jeudi au lundi). Les mardis et mercredis donneront toujours une place particulière à la culture.

Formée à Léman Bleu, Cynthia Racine est arrivée en 2016 à la RTS, où elle a notamment dirigé la rubrique économique de la radio. Pour mémoire, la RTS a aussi changé en août de visage pour le 19h30, désormais présenté par Jennifer Covo, et pour les éditions du journal de fin de semaine avec Valentin Emery.

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