Réouverture retardée?
Un musée genevois se fait grignoter par des insectes ravageurs

Le Muséum d'histoire naturelle de Genève fait face à une invasion de vrillettes du pain. Malgré des dommages superficiels, l'institution mobilise ses équipes pour protéger ses collections. La réouverture pourrait être retardée.
Publié: il y a 25 minutes
Des vrillettes du pain grignotent la galerie «Faune de Suisse» du Muséum d'histoire naturelle de Genève.
Photo: imago images/Nigel Downer/Photos
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le Muséum d’histoire naturelle de Genève (MHNG) se fait grignoter l'une de ses collections. Une infestation de vrillettes du pain, scientifiquement nommés Stegobium paniceum, a été détectée le 24 septembre dans la galerie «Faune de Suisse» – quelle ironie.

L’espèce, redoutée par les musées et bibliothèques, s’attaque aux matériaux organiques tels que le cuir, les plumes, le papier et les textiles anciens. Selon le communiqué de l’institution publié ce jeudi 27 novembre, les dégâts causés par ces coléoptères de 2 millimètres restent limités. «Les dommages observés sur les collections demeurent localisés et superficiels, sans atteinte structurelle ni impact sur des spécimens uniques ou historiques», précise le Muséum.

Réouverture retardée?

Les équipes ont été mobilisées pour protéger les collections, alors que le musée est fermé pour travaux. Le MHNG, en collaboration avec le Département de la culture et de la transition numérique, a activé la cellule de protection des biens culturels. Bien que l’origine exacte de l’infestation reste incertaine, le musée évoque des facteurs multiples, incluant les contraintes du bâtiment patrimonial et le chantier en cours.

La désinfestation, qui s’annonce complexe, nécessitera plusieurs techniques: congélation, anoxie et traitements insecticides. Une opération similaire avait déjà été menée avec succès en 2023 par les Conservatoire et Jardin botaniques, confrontés alors à une infestation de Lasioderma serricorne.

Cette infestation pourrait retarder la réouverture du musée au public. Les pertes seront évaluées dans les semaines à venir. 

