Le glacier du Weisshorn (VS) est sous haute surveillance, alors qu'un immense bloc de glace avance de 6 à 20 centimètres par jour. Malgré un risque de décrochage, aucune évacuation n'est prévue pour les 450 habitants de Randa.

Pas d'appel à évacuer Randa (VS), malgré le déplacement d'un immense bloc de glace

Pas d'appel à évacuer Randa (VS), malgré le déplacement d'un immense bloc de glace

ATS Agence télégraphique suisse

Randa (VS): un gigantesque bloc de glace menace de se décrocher

Un gigantesque amas de glace, situé sur la partie est du glacier du Weisshorn (VS), avance quotidiennement de 6 à 20 centimètres. Une situation qui mobilise le Service valaisan des dangers naturels, sans que la population de Randa ne doive se préparer à évacuer.

«La masse de glace potentiellement instable, initialement estimée à environ 500'000 mètres cubes, s'est progressivement réduite au cours des derniers mois par des chutes successives de blocs de glace. Son volume est actuellement estimé entre 250'000 et 300'000 mètres cubes», indique Pascal Stoebener, chef de la section avalanches, dangers glaciaires et ouvrages de protection au Service valaisan des dangers naturels (SDANA).

«Cette masse est toutefois encore suffisamment importante pour franchir le replat situé sur le glacier du Bis, si elle devait s'écrouler en un morceau», précise-t-il à Keystone-ATS, revenant sur des informations de plusieurs médias.

Evacuation peu probable

A l'heure actuelle, il n'y a aucun danger pour la population de Randa (450 habitants). Aucune évacuation n'est ainsi envisagée.

«Si toutefois de grandes quantités de neige devaient tomber avant que la masse instable ne se réduise significativement, la situation serait réévaluée», poursuit Pascal Stoebener. Et d'ajouter: «sur la base des données disponibles actuellement, une évacuation de Randa apparaît toutefois très peu probable.».

Surveillance quotidienne

La situation est suivie attentivement par le SDANA. «Le dispositif de surveillance comprend trois niveaux. Le glacier se trouve actuellement au niveau de surveillance 3, ce qui ne signifie pas que le danger est imminent, mais que la surveillance doit être quotidienne», indique Pascal Stoebener.

L'énorme bloc de glace se déplace à une vitesse comprise entre 6 et 20 cm, selon les jours. La surveillance se fait au moyen de caméras fixes, en place depuis déjà une vingtaine d’années.

Le souvenir de Blatten

Dès qu'une accélération est détectée, le dispositif peut être renforcé. «C'est ce qui a été fait dès le 15 août dernier, avec l'installation d'un radar à interférométrie qui permet de mesurer avec une grande précision les mouvements de la masse de glace», explique Pascal Stoebener.

Le 28 mai 2025, environ 10 millions de mètres cubes de roche et de glace s'étaient détachés au-dessus de Blatten, recouvrant et détruisant environ 90 % du village haut-valaisan, soit près de 130 bâtiments. La catastrophe avait fait un mort.