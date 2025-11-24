DE
25 collectifs et asso s'allient
Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme

Une nouvelle Coalition romande antiraciste (CORA) a été lancée lundi en Suisse romande. Lors d'une conférence de presse à Lausanne, elle a présenté ses revendications, axées principalement sur les violences policières envers les personnes racisées.
Publié: 14:08 heures
Dans le canton de Vaud, les noms de Mike, Lamin, Hervé et Nzoy sont régulièrement évoqués lors de manifestations (archives).
Photo: VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle alliance destinée à combattre le racisme sous toutes ses formes a vu le jour en terres romandes. Baptisée Coalition romande antiraciste (CORA), elle a fait part lundi de ses revendications prioritaires, portant majoritairement sur les violences policières.

«Nous sommes ici pour représenter ceux qui ne peuvent plus parler et pour que les violences racistes cessent immédiatement», a déclaré l'une de ses porte-parole, lundi, devant les médias à Lausanne. «En Suisse romande, des personnes, en grande majorité noires, continuent de mourir des suites d’interventions policières, sans vérité ni justice à la hauteur», a-t-elle déploré.

Créée en août dernier, la coalition se veut «ouverte, non hiérarchique et non partisane, (...) avec une perspective intersectionnelle», a poursuivi la porte-parole. A l'heure actuelle, environ 25 collectifs et associations ont rejoint CORA, parmi lesquels «Justice pour Mike», «Justice pour Nzoy», «Grève féministe Vaud» ou encore la coalition de gauche radicale «Ensemble à gauche».

