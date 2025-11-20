Publié: il y a 33 minutes

Un grave accident s'est produit près de Middes, sur la route de Fribourg, ce jeudi vers 2h15. Quatre personnes ont été éjectées d'un véhicule, conduit par un homme en état d'ébriété. L'enquête est en cours.

Un conducteur ivre fait un grave accident à Middes (FR)

Un conducteur ivre fait un grave accident à Middes (FR)

Le véhicule a terminé dans un champ. Photo: Police cantonale fribourgeoise

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route de Fribourg, près de Middes, ce jeudi 20 novembre vers 2h15, indique la police fribourgeoise dans un communiqué de presse. Les quatre occupants du véhicule ont été éjectés de l'habitacle. Âgés entre 28 et 32 ans et domiciliés dans les cantons de Vaud et Fribourg, ils ont été conduits à l'hôpital.

Les premières investigations démontrent que le conducteur était en état d'ébriété. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule, qui a fait une sortie de route. Il a fait une embardée de près de 130 mètres avant de finir dans un champ. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.