Un conducteur ivre fait un grave accident à Middes (FR)

Le véhicule a terminé dans un champ.
Photo: Police cantonale fribourgeoise
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route de Fribourg, près de Middes, ce jeudi 20 novembre vers 2h15, indique la police fribourgeoise dans un communiqué de presse. Les quatre occupants du véhicule ont été éjectés de l'habitacle. Âgés entre 28 et 32 ans et domiciliés dans les cantons de Vaud et Fribourg, ils ont été conduits à l'hôpital.
Les premières investigations démontrent que le conducteur était en état d'ébriété. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule, qui a fait une sortie de route. Il a fait une embardée de près de 130 mètres avant de finir dans un champ. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Présenté par
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard