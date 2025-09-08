Un grave accident s'est produit dimanche soir, sur un parking à Apples (VD). Une piétonne de 84 ans a été heurtée par une voiture, conduite par le septuagénaire qui venait de la déposer. Son pronostic vital est engagé et une enquête est ouverte.

Un conducteur dépose sa passagère à Apples, puis lui rentre dedans

Un conducteur dépose sa passagère à Apples, puis lui rentre dedans

C'est sur un des parkings de la Fondation Commandant Baud, à Apples (VD), qu'a eu lieu l'accident. Photo: Fondation Commandan Baud

Une voiture a grièvement blessé une piétonne, ce dimanche 7 septembre à Apples (VD). Vers 20h, un conducteur de 78 ans a déposé sa passagère de 84 ans sur le parking d'un EMS. Mais la suite des évènements – «selon les premiers éléments recueillis» par la police cantonale vaudoise – n'est pas rose. «Peu après, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur a reculé et a heurté la personne qu’il venait de déposer», communique la police ce lundi.

La piétonne est grièvement blessée et son pronostic vital est engagé. Elle a reçu les premiers soins sur place, à la Fondation Commandant Baud où elle réside, avant d'être transportée en hélicoptère au CHUV.

Un conducteur «choqué»

Informés, le Ministère public et le procureur de service ont ouvert une instruction pénale. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie mobile. La police indique avoir «procédé à l’audition du conducteur, visiblement choqué».

Deux patrouilles sont intervenues dans le village du pied-du-Jura, ainsi qu'un hélicoptère de la REGA Lausanne, une ambulance et les secours de l'hôpital de Morges.