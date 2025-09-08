Une voiture a grièvement blessé une piétonne, ce dimanche 7 septembre à Apples (VD). Vers 20h, un conducteur de 78 ans a déposé sa passagère de 84 ans sur le parking d'un EMS. Mais la suite des évènements – «selon les premiers éléments recueillis» par la police cantonale vaudoise – n'est pas rose. «Peu après, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur a reculé et a heurté la personne qu’il venait de déposer», communique la police ce lundi.
La piétonne est grièvement blessée et son pronostic vital est engagé. Elle a reçu les premiers soins sur place, à la Fondation Commandant Baud où elle réside, avant d'être transportée en hélicoptère au CHUV.
Un conducteur «choqué»
Informés, le Ministère public et le procureur de service ont ouvert une instruction pénale. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie mobile. La police indique avoir «procédé à l’audition du conducteur, visiblement choqué».
Deux patrouilles sont intervenues dans le village du pied-du-Jura, ainsi qu'un hélicoptère de la REGA Lausanne, une ambulance et les secours de l'hôpital de Morges.