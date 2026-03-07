Grâce à une enquête sur les expulsions de familles depuis le canton de Vaud, la journaliste de Blick a reçu la 3e place du Prix Transparence Regio 2025. Le jury a salué un sujet sensible éclairé par des documents jamais publiés.

Camille Krafft, journaliste de Blick, récompensée pour son enquête sur les expulsions

La rédaction de Blick

Belle reconnaissance pour Blick: notre journaliste Camille Krafft a décroché la 3e place du Prix Transparence Regio 2025 grâce à son enquête sur les renvois forcés dans le canton de Vaud. Le travail de Camille Krafft a été distingué par l’association Öffentlichkeitsgesetz.ch (loitransparence.ch), qui récompense chaque année les meilleures enquêtes réalisées grâce aux lois sur la transparence.

Avec cette 3e place au Prix Transparence Regio 2025, le jury salue une recherche fouillée sur un sujet sensible, au cœur de l’action de l’Etat et du droit du public à être informé. Dans une enquête au long cours, Camille Krafft s'est plongée dans des rapports de police faisant suite à des expulsions de familles vers la Croatie depuis Vaud. Ces documents, qui n'avaient jamais été rendus publics, jettent une lumière crue sur la réalité des renvois et questionnent le rôle des policiers.

Le Prix Transparence Regio distingue les contributions journalistiques obtenues à l’aide des législations cantonales sur l’accès aux documents officiels. Cette année, le 1er prix revient au «St. Galler Tagblatt» pour une enquête sur un scandale environnemental à Goldach (SG). Le 2e prix a été attribué à Stéphanie Arboit, du Temps, pour une enquête sur la fiscalité vaudoise (bouclier fiscal).

162 contributions examinées

Au niveau national, le Prix Transparence 2025 a été remporté par «WAV Recherchekollektiv» et «Republik» pour une vaste enquête sur les tentatives répétées du groupe américain Palantir de vendre sa technologie de surveillance à des autorités suisses. Suite à cet article, cette dernière a saisi un tribunal zurichois, attirant ainsi l’attention de la presse internationale. La société américaine d’analyse de données exige la publication d’un droit de réponse que la rédaction zurichoise juge disproportionné.

Au total, 162 contributions issues de 57 rédactions ont été examinées cette année. Un chiffre qui montre à quel point les lois sur la transparence sont devenues un outil central du journalisme d’investigation en Suisse.