Le canton de Neuchâtel voit sa population s'agrandir

La population de Neuchâtel a augmenté pour la quatrième année consécutive. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La population du canton de Neuchâtel a continué de croître l'an dernier pour la quatrième année consécutive. Le nombre d'habitants a augmenté de 1276 (+0,72%) pour atteindre 179'449 personnes à fin 2024. Les quatre régions du canton ont connu une progression.

«Le Conseil d’État se réjouit de la dynamique démographique positive, qui s’inscrit désormais dans la durée, et cela dans l’entier du canton. Si la hausse de la population est moins marquée qu’à fin 2023 (+1,09%), il convient de rappeler que celle-ci reposait en grande partie sur les permis S, en nette diminution», a indiqué jeudi le canton.

Baisse à la Côte-aux-Fées

Le Conseil d'Etat estime que ses démarches liées à l'attractivité et à la domiciliation portent leurs fruits. Dans le détail, les ressortissants étrangers sont en augmentation de 1243 personnes (+2,63%), alors que les effectifs de la population suisse renouent, pour la première fois depuis 2017, avec un solde légèrement positif (+33 /+0,03%). En termes absolus, le nombre de ressortissants français (10'361) se rapproche de celui des Portugais (12'286).

Au niveau des régions, la plus forte hausse est constatée dans la région du Littoral (+806), suivie par les Montagnes neuchâteloises (+414), le Val-de-Travers (+44) et le Val-de-Ruz (+12). La progression a été enregistrée dans 22 communes sur 27. En nombre de personnes, c’est la Ville de Neuchâtel qui présente la plus forte augmentation (+421). Elle devance La Chaux-de-Fonds (+350) et La Grande Béroche (+148).

En termes relatifs, la croissance la plus marquée est constatée à Enges (+4,80%), tandis que La Côte-aux-Fées (-2,27%) affiche la plus forte baisse.