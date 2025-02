Trois personnes légèrement blessées dans l'incendie d'une maison à Travers

Un incendie a détruit la toiture et les combles d’une maison d’habitation à Travers dans le canton de Neuchâtel, rapporte la police cantonale ce mercredi dans un communiqué. Les dégâts sont importants.

Photo: KEYSTONE

Un incendie a éclaté mercredi peu après 13h00 à Travers (NE). La toiture et les combles d'une maison d'habitation ont été détruits. Deux pompiers ont été légèrement blessés et le propriétaire des lieux incommodé par les fumées. Les dégâts sont importants.

Alertés à cause de la présence de flammes sur le toit, les pompiers sont rapidement intervenus. Vingt pompiers volontaires du DPS de Couvet, ainsi que 18 pompiers professionnels des DPS de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, se sont déplacés avec plusieurs véhicules. Le train d’extinction des CFF et l’inspectorat de l’Ecap se sont également rendus sur place. Grâce à leur action rapide, l’incendie a pu être maîtrisé, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Lors de l’intervention, deux pompiers volontaires ont subi de légères blessures. Le propriétaire des lieux a été incommodé par les fumées. Pour permettre l’intervention des secours, la rue de l’Abbaye a été temporairement fermée à la circulation par la sécurité publique de la commune de Val-de-Travers, et la ligne ferroviaire des CFF a été momentanément interrompue. La police a ouvert une enquête. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Qualifiés d'«importants» par la police, les dégâts n'ont pas encore été chiffrés.