L'auteur de la tentative de féminicide aux Roches-de-Moron jugé en appel

Un homme jugé en appel à Neuchâtel pour tentative de meurtre sur son épouse. En février 2022, il avait jeté sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron. Condamné à 12 ans et 3 mois de prison en première instance, le procès en appel se déroule mardi et mercredi.

Le procès en appel de l'auteur de la tentative de féminicide à Neuchâtel se déroule mardi et mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

L'homme qui avait tenté de se suicider et de tuer son épouse en jetant sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron (NE) en février 2022, est jugé mardi et mercredi en appel par la Cour cantonale neuchâteloise. En première instance, l'accusé avait été condamné à 12 ans et 3 mois de prison.

Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises avait ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, mais pas d'internement. Contrairement à ce que demandaient les parties plaignantes, la Cour n'avait pas retenu la tentative d'assassinat, mais uniquement la tentative de meurtre.

«Il va vouloir me tuer»

Le Ministère public avait requis 14 ans et sept mois ans de prison contre le quinquagénaire, ainsi qu'une mesure d'internement, en raison du risque très élevé de récidive. «Quand il va sortir de prison. Il va vouloir me tuer. Je vais devoir fuir, je ne serai plus en sécurité», avait expliqué la victime, qui souffre de nombreuses séquelles physiques et psychiques en lien avec le drame.

Les viols, contestés par la défense, avaient été retenus par la Cour. Soupçonnant sa femme d’adultère, le prévenu avait multiplié les actes sexuels. Le tribunal avait aussi admis les menaces et la contrainte.

Interdiction de périmètre

L'affaire avait agité le canton car le prévenu s'en était pris à sa femme alors qu'il avait une interdiction de périmètre, en raison d'un épisode de violence survenu quelques jours auparavant. Le prévenu avait tenté de se suicider et de tuer sa femme en jetant sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron, un point de vue dominant le Doubs. La voiture a plongé de 135 mètres et s'est immobilisée en contrebas grâce à des arbres.

La défense, qui était satisfaite au moment du premier jugement en novembre 2023 que la tentative d’assassinat et l’internement n’aient pas été retenus, a quand même fait appel.