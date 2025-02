Les contribuables suisses versent en moyenne 19,6% de leur revenu aux cantons et communes, un record depuis 2008. Vaud et Genève ont les charges fiscales les plus élevées, tandis que Zoug reste le canton le moins taxé.

Vaudois et Genevois sont les plus grosses vaches à lait de Suisse

Les impôts cantonaux et communaux représentent 25 % du revenu des Vaudois et Genevois.

ATS Agence télégraphique suisse

Les contribuables suisses versent en moyenne aux cantons et aux communes 19,6% de leur revenu. Il s'agit du taux le plus élevé jamais atteint depuis 2008. La charge fiscale a augmenté dans la moitié des cantons, baissé dans dix et est restée stable dans trois.

Les cantons de Vaud et Genève présentent comme l'année précédente les charges fiscales sur les personnes physiques les plus élevées de Suisse, avec respectivement 25,6% et 25,5%, a indiqué jeudi l'Administration fédérale des finances (AFF) dans un communiqué. A l'inverse, Zoug présente toujours la charge la moins élevée, avec 12%.

Le taux d'exploitation du potentiel fiscal des personnes physiques a augmenté de 0,1 point de pourcentage par rapport à l'année de référence précédente. Obwald (+0,6 point de pourcentage) et Bâle-Ville (-0,6 point de pourcentage) connaissent les plus grandes variations. Cette augmentation n'est pas forcément le résultat d'une augmentation des taux d'impôts, a précisé l'AFF. Elle peut par exemple être due à une hausse de la part des contribuables ayant des hauts revenus et se situant dans des tranches d'imposition plus élevées.

Hausse des recettes fiscales

Dans sept cantons, l'indice 2025 de l'exploitation du potentiel fiscal – qui reflète la charge fiscale globale par canton – est supérieur à la moyenne suisse. Vaud présente l'indice le plus élevé, suivi de Genève. Berne, Neuchâtel et Fribourg ont également des indices d'exploitation plus élevés. Le Valais et le Jura se situent dans la moyenne.

Les cantons de Suisse centrale, en particulier Zoug, Schwyz, Uri, Nidwald, Obwald et Glaris, présentent les indices les plus bas. Zurich, le canton le plus peuplé de Suisse, a également un indice en dessous de la moyenne. Les recettes fiscales totales sur les personnes physiques ont augmenté en moyenne de 2,6%. Seuls les cantons de Neuchâtel et de Schaffhouse enregistrent une baisse.

Personnes morales

Les personnes morales quant à elles versent 9,1% de leurs bénéfices nets aux cantons et aux communes (-0,4 point de pourcentage). Les cantons du Valais et du Tessin présentent les charges fiscales totales sur les personnes morales les plus élevées de Suisse, avec respectivement 20,5% et 16,8%. Avec 2,6% et 3,1%, Zoug et Schaffhouse sont les cantons dont les charges fiscales sont les plus basses.

Dans douze cantons, l'indice 2025 de l'exploitation du potentiel fiscal est supérieur à la moyenne suisse et treize cantons se situent en dessous de la moyenne. Le Valais et le Tessin présentent les indices les plus élevés et Zoug et Schaffhouse les indices les plus faibles.