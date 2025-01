Déclaration d'impôts, versement du pilier 3a et changement de caisse maladie: tous ont leur propre délai. Si vous ne voulez pas dépenser de l'argent supplémentaire pour rien, vous devrez respecter ces dates.

Presque chaque semaine, nous recevons des lettres de la commune, de la caisse maladie ou des institutions financières. En matière d'impôts, d'hypothèques, de primes et de prévoyance, le chaos administratif menace. En effet, les différentes taxes présentent toutes un délai différent. Si vous ne les respectez pas, cela peut vous coûter cher. Blick vous donne les dates le plus importantes.

Impôts

La déclaration d'impôts et les formulaires auxiliaires et annexes nécessaires ont un délai différent selon le canton. Dans la plupart des cantons, vous devez toutefois les remettre avant le 31 mars 2025. Ceux qui ont besoin de plus de temps peuvent demander une prolongation de délai. Là encore, comme les cantons sont souverains en matière d'impôts en Suisse, il existe différentes réglementations.

Mais en principe, les contribuables peuvent demander gratuitement une prolongation. Ainsi, vous avez quelques mois de plus pour remplir votre déclaration.

Ceux qui ont besoin d'une prolongation supplémentaire ou qui dépassent le délai doivent payer une taxe. Celui-ci se situe généralement dans une fourchette de 40 à 60 francs.

Caisse maladie

Le choc des caisses maladie aura malheureusement lieu cette année aussi. En 2025, la prime moyenne pour l'assurance de base obligatoire augmentera en moyenne de 6% et coûtera désormais 378,70 francs par mois.

Les experts sont unanimes: les primes resteront chères. Pour pouvoir changer de caisse maladie, la date limite est fixée au 30 novembre. Jusqu'à cette date, il faut résilier son ancienne assurance, de sorte qu'un changement de l'assurance de base soit possible. Cette année, vous pouvez donc prendre des dispositions au plus tôt pour 2026. Dans ce cas, il est recommandé d'attendre les adaptations de primes au début de l'automne 2025. Vous pourrez alors comparer les différents prestataires et changer le cas échéant.

Pour l'assurance complémentaire, le délai est différent. En règle générale, les contrats d'assurance complémentaire courent sur un an avec un délai de résiliation de trois mois. Dans ce cas, la résiliation doit parvenir à l'assurance au plus tard le 30 septembre.

Prévoyance

Pour de nombreux retraités, l'AVS ne suffit pas pour s'en sortir en maintenant leur niveau de vie. Ceux qui peuvent se le permettre devraient donc cotiser au pilier 3a. Cela permet de combler les lacunes de prévoyance individuelles. Mais quel est le montant maximal en 2025 et jusqu'à quand doit-on le verser?

Les personnes actives disposant d'une caisse de pension peuvent désormais verser au maximum 7258 francs. Pour les personnes actives sans caisse de pension, la limite est fixée à 20% du revenu net de l'activité, mais au maximum à 36'288 francs.

Les cotisations doivent être comptabilisées sur le compte de prévoyance au 31 décembre 2025. Pour s'en assurer, les personnes actives devraient déjà cotiser avant les fêtes de fin d'année. Il est encore mieux de verser le montant maximal dès le début de l'année. On profite ainsi plus longtemps des intérêts préférentiels du compte de prévoyance.

À partir du 1er janvier 2025, il sera possible de payer les cotisations au pilier 3a à posteriori. Ce délai financier perd donc un peu de son importance. Mais attention: pour les années antérieures à 2025, il n'est pas possible de faire un versement rétroactif.

Hypothèques

Dans certaines banques, l'hypothèque à taux fixe doit être résiliée des mois à l'avance, bien que la date d'échéance soit fixe. De nombreuses banques ne prennent contact avec les clients que peu de temps avant l'échéance de l'hypothèque. Il se peut donc qu'il soit déjà trop tard pour passer à une banque plus avantageuse.

C'est pourquoi il est préférable de mettre en place le financement de suivi un an avant l'échéance. Mais cette date varie évidemment en fonction de la conclusion de l'hypothèque.