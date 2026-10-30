Des policiers valaisans ont percuté une moto à Bex, jeudi après-midi. Blessé, le conducteur du deux-roues a été conduit à l'hôpital.

Une voiture de police valaisanne en intervention fauche un motard

Une voiture de police valaisanne en intervention fauche un motard

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Un motard a été blessé jeudi après-midi à Bex lors d’une collision avec une voiture de la Police cantonale valaisanne. Le véhicule des forces de l'ordre circulait vers 14h20 sur la route de Monthey en intervention urgente, feux bleus et sirène enclenchés, lorsqu'il a percuté le deux-roues qui s'engageait depuis la sortie de l'autoroute A9 (Bex-Nord).

Le conducteur de la moto, un ressortissant suisse de 38 ans domicilié dans la région, a été acheminé au CHUV par une ambulance du 144. Ses jours ne sont pas en danger.

Le Ministère public de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la collision. L’enquête a été confiée aux spécialistes de l'unité de circulation de la gendarmerie vaudoise, intervenus sur place aux côtés d'une patrouille de la gendarmerie et de la Police du Chablais vaudois.