Le canton se plie à l'arrêt de la justice fédérale, qui a retoqué le tracé du prolongement du tram 15 jusqu'à Saint-Julien-en-Genevois. L'extension de la ligne reste d'actualité, à condition d'être repensée.

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C'est un coup dur pour la mobilité transfrontalière à Genève. En juillet dernier, le Tribunal administratif fédéral (TAF) donnait raison aux opposants au tracé du tram 15 entre la zone industrielle de Plan-les-Ouates et Saint-Julien-en-Genevois, en France. Ce mercredi, à l'issue de sa séance hebdomadaire, le Conseil d'Etat annonce qu'il renonce à recourir contre cette décision, qui a freiné le prolongement de la ligne. La route de contournement prévue au sud de Perly est abandonnée et le projet doit être entièrement repensé.

L'objectif du gouvernement genevois, explique-t-il, est de «préserver les perspectives de réalisation d'un tel projet». Le Conseil d'Etat estime que la poursuite de la voie judiciaire aurait pu retarder le projet «de plusieurs années», sans pour autant qu'il aboutisse. En d'autres termes, pour l'exécutif, ce projet conçu il y a une quinzaine d'années doit se régler sur le plan politique.

Trop d'emprise sur les surfaces agricoles

Qu'est-ce qui a fait capoter le projet? Les différents acteurs ne sont pas parvenus à s'accorder sur le tracé de la route de contournement, qui devait être construite pour laisser passer le tram. Selon les recourants, l'impact sur les surfaces agricoles aurait été trop important: c'est l'un des principaux motifs ayant conduit aux conclusions du TAF.

Voté par le Grand Conseil en 2013, le projet doit donc être entièrement repensé pour tenir compte de «l'évolution des besoins de mobilité et des enjeux environnementaux», explique encore le gouvernement.

Davantage de bus

Quelles suites pour le projet? Dans l'immédiat, la fréquence de la ligne de bus 80, entre Saint-Julien et Genève, sera augmentée pour désengorger l'axe. Le canton prévoit par ailleurs l'élargissement de la douane de Bardonnex, afin de reporter le trafic sur l'autoroute. Enfin, «une nouvelle gouvernance de projet» sera mise sur pied d'ici à la fin de l'année 2026 pour élaborer un nouveau tracé de tram.

Dans le reste du canton, d'autres projets de tram avancent, comme celui du tram des Nations, dont le chantier, déjà en cours, se poursuivra jusqu'en 2028. La ligne reliera les Nations à Ferney-Voltaire, en France.