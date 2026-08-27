Le prolongement nord du tram lausannois, de Renens à Villars-Sainte-Croix, a reçu le feu vert de la Confédération. Sous réserve de recours, les travaux pourraient débuter en 2027.

ATS Agence télégraphique suisse

La deuxième phase du tramway lausannois obtient le feu vert de la Confédération. L'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans du prolongement nord du tram, de Renens à Villars-Sainte-Croix, a indiqué jeudi le Canton. Sous réserve du traitement d'éventuels recours, le chantier pourrait démarrer courant 2027 pour une durée d'environ quatre ans.

«Cette décision de l'OFT, qui tient lieu de permis de construire, permet au Canton de Vaud et à ses partenaires, les Transports publics de la région lausannoise (tl) ainsi que les communes de Bussigny, de Crissier, d'Ecublens et de Villars-Sainte-Croix d'initier la phase de réalisation du projet», ajoute le Canton dans son communiqué.

Le tramway lausannois constitue l'un des axes structurants des transports publics de l'Ouest lausannois. Son prolongement jusqu'à Villars-Sainte-Croix accompagnera la transformation urbaine du territoire en assurant la connexion et la desserte des principaux pôles de développement de cette partie de l’agglomération, rappelle le communiqué.

Six stations

Long de 3,1 km, le tracé comptera six stations et permettra de relier en onze minutes la gare de Renens à la zone industrielle de Villars-Sainte-Croix. Le trajet entre les deux terminus de la ligne, Lausanne-Flon et Villars-Sainte-Croix-Croix-du-Péage, s'effectuera, lui, en 26 minutes.

Les crédits de réalisation cantonaux et communaux ont été adoptés en 2025 par le Grand Conseil et les Conseils communaux des communes concernées. Sa construction est pilotée par les tl. Le montant total du projet se chiffre à 290,5 millions de francs, dont 260 millions pour le volet infrastructures et 30,5 millions pour celui du transport (acquisition de cinq rames). La part cantonale est de 62%. La Confédération finance le projet à hauteur de 25% et les communes de 8%.

Quant aux travaux de la première étape du tramway, entre Renens et Lausanne-Flon, ils sont à bout touchant. La mise en service de cette ligne est prévue pour la fin de l'année.