Perturbations à prévoir
Le chantier du tram des Nations débute lundi à Genève

Les travaux du tram des Nations débutent lundi à Genève, entraînant la fermeture définitive d'un tronçon de la route de Ferney. Cette nouvelle ligne reliera la place des Nations au futur P+R du Bisou à Ferney-Voltaire, avec une mise en service prévue en décembre 2028.
Publié: il y a 56 minutes
Des déviations pour les piétons et les cyclistes seront mises en place.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chantier du tram des Nations débute lundi à Genève entre la place des Nations et la douane de Ferney-Voltaire. Un tronçon de la route de Ferney sera définitivement fermé à la circulation, obligeant les automobilistes à utiliser la route et le nouveau tunnel des Nations.

Le tronçon concerné va de l'avenue de l'Ariana à la route des Morillons, précise le Département des mobilités dans un communiqué. Le débouché du chemin Auguste-Vibert sur la route de Ferney sera aussi fermé. Des déviations pour les piétons et les cyclistes seront mises en place.

Du côté français, les travaux préparatoires démarreront cet automne et les travaux principaux dès janvier 2027. Ces travaux d'envergure permettront la mise en service du tram en décembre 2028. Le nouveau tracé reliera la place des Nations au futur P+R du Bisou à Ferney-Voltaire.

